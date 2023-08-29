«Возможно, Алонсо говорит: «Ферстаппен гораздо лучше Хэмилтона», не говоря это напрямую». Питер Уиндзор о комплиментах Фернандо Максу

Питер Уиндзор считает, что Фернандо Алонсо вновь уколол Льюис Хэмилтона.

После Гран-при Нидерландов пилот « » заявил, что лидера сезона из «Ред Булл» порой недооценивают.

По версии британского журналиста и бывшего менеджера команд «Формулы-1», в подобных фразах содержится скрытый контекст, который касается бывшего напарника испанца по « » , ныне выступающего за « ». Фернандо неоднократно высказывался о Максе в комплементарном тоне, в то время как его слова о Льюисе в последние годы были то хвалебными, то критическими.

«Я считаю, [Ферстаппен] получает признание, которого заслуживает. Я всегда говорил, что он один из лучших гонщиков, которых я когда-либо видел, он феноменален во всех отношениях – феномен. Таково мое определение, мое восприятие. Более того, кто говорит, что он не очень хорош, не очень таланлив, что он побеждает только благодаря хорошей машине или что-то в таком духе? Если вы такое говорите, то не смотрите, что происходит.

Тем не менее, подозреваю, что в глубине души Фернандо все еще немного тревожит Льюис. Возможно, он в каком-то смысле говорит: «О, Макс гораздо лучше Льюиса», не говоря это напрямую. Фернандо бы так сделал, дай бог ему здоровья, так что, подозреваю, дело скорее в этом, чем в чем-либо еще.

На мой взгляд, сегодня Фернандо ведет себя довольно дружелюбно с Льюисом и наоборот. Но если поймать момент, Фернандо скажет: «Когда я завершу карьеру, расскажу реальную историю того, что случилось в «Макларене» и все такое. И можно подумать: что ж, какова реальная история произошедшего в «Макларене»? Что еще можно сказать помимо того, что Льюис выступал очень здорово в 2007 году?

Посмотрим. Думаю, тут и то, и другое», – высказался Уиндзор на своем ютуб-канале.

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