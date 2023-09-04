Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2023
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 364 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 219
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 170
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 164
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 117
6. Шарль Леклер («Феррари») – 111
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 109
8. Ландо Норрис («Макларен») – 79
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Пьер Гасли («Альпин») – 37
11. Эстебан Окон («Альпин») – 36
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 36
13. Алекс Албон («Уильямс») – 21
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 583 очка
2. «Мерседес» – 273
3. «Феррари» – 228
4. «Астон Мартин» – 217
5. «Макларен» – 115
6. «Альпин» – 73
7. «Уильямс» – 21
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 10
10. «Альфа Таури» – 3
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
даже Стролл поэтому до сих пор в десятке