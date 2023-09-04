Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 364 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 219
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 170
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 164
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 117
6. Шарль Леклер («Феррари») – 111
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 109
8. Ландо Норрис («Макларен») – 79
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Пьер Гасли («Альпин») – 37
11. Эстебан Окон («Альпин») – 36
12. Оскар Пиастри («Макларен») – 36
13. Алекс Албон («Уильямс») – 21
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 2
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 583 очка
2. «Мерседес» – 273
3. «Феррари» – 228
4. «Астон Мартин» – 217
5. «Макларен» – 115
6. «Альпин» – 73
7. «Уильямс» – 21
8. «Хаас» – 11
9. «Альфа Ромео» – 10
10. «Альфа Таури» – 3
 

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30 комментариев

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Jurgen Klinsmann
Ответ United_LP
Вот и Феррари обошли Астоны со Строллом то..
строллу тяжело бороться за очки с теннисной ракеткой в руке.
+16
-1
+15
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United_LP
Вот и Феррари обошли Астоны со Строллом то..
+13
-1
+12
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Jurgen Klinsmann
после таких гран-при 3 место алонсы в общем зачете на астоне кажется космосом.
+14
-4
+10
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hypnotoad94
Ответ Сергей Фетисов
Хэмильтону 5 секунд мало дали.Он оставил Пиастри без очков в гонке.
Каждый раз эта тема поднимается, ну не дают за подобное больше пяти секунд
+9
0
+9
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Grigpar
Ответ Иван Алейников
Вряд ли за подиум. Вообщем, посмотрим
Сингапур - это трасса в духе Монако или Джидды. Если уж совсем не сольются, то должны показать хоть какой-то результат.
+4
-1
+3
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Grigpar
Ответ Jurgen Klinsmann
после таких гран-при 3 место алонсы в общем зачете на астоне кажется космосом.
В этом гран-при реально 6-я тачка, даже позади Вилок. Это жестко. Но Сингапур впереди. Есть возможность показать там свой темп.
+7
-4
+3
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Иван Алейников
Ответ Grigpar
В этом гран-при реально 6-я тачка, даже позади Вилок. Это жестко. Но Сингапур впереди. Есть возможность показать там свой темп.
Вряд ли за подиум. Вообщем, посмотрим
+2
0
+2
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Bigbadaboom
FА14 занимает третье место на 4 машине чемпионата, просто факт.
+1
0
+1
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Сергей Фетисов
Хэмильтону 5 секунд мало дали.Он оставил Пиастри без очков в гонке.
+10
-9
+1
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checker
Фуры вернули себе место в тройке КК.. уже хорошо
+1
0
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Иван Алейников
Ответ Grigpar
Сингапур - это трасса в духе Монако или Джидды. Если уж совсем не сольются, то должны показать хоть какой-то результат.
Я только за. Больше конкуренции - это хорошо.
+1
0
+1
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Rangawe
Ответ Bigbadaboom
FА14 занимает третье место на 4 машине чемпионата, просто факт.
Очков он набрал, когда его машина была стабильна 2-ой силой!
даже Стролл поэтому до сих пор в десятке
+1
0
+1
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White Pardus
Ответ United_LP
Вот и Феррари обошли Астоны со Строллом то..
У Маков все шансы дотянуться до АМ
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Scorpio
Ответ artembabich666
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ты бы не спешил, дождись уже финальной гонки, чтобы каждый гран-при не петь)
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-1
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Иван Алейников
Ответ Великий Алонсо
Алонсо все ещё 3-й, это какая-то магия, не иначе. АМ сейчас лишь 5-я команда в пелетоне.
Ну а как ты хотел. Поддерживать темпы развития не менее важно, чем изначально быстрый болид.
0
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
Алонсо все ещё 3-й, это какая-то магия, не иначе. АМ сейчас лишь 5-я команда в пелетоне.
7-я
0
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0
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checker
Ответ ральф шумахер
188 очков можно набрать, 8 гонок, 3 спринта и 8за лк. Макс на следующем этапе может титул оформить, кроме Чеко все уже потеряли мат. шансы. Если я правильно посчитал.
8 гонок - это уже 200 очков.. спринты, очки за лучший круг в довесок.. думаю, Макс оформит титул в Японии, даже если у Чеко останутся математические шансы..)
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WINWOLF
Ну Вильямс думаю уже окончательно закрепился на 7 месте, машина реально поехала, могли бы наверное и за 6-ое побороться, но у них есть Сарджент.
+3
-3
0
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Иван Алейников
Ответ Ононаоно
Ну это реально несправедливо, когда ты полностью испортил гонку сопернику, а сам в очки заехал и штраф отыграл.
А если б не испортил? Вообще тогда не наказывать?
0
0
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White Pardus
Ответ Сергей Фетисов
Хэмильтону 5 секунд мало дали.Он оставил Пиастри без очков в гонке.
Шрафбалл, вроде еще, но , да, Пиастри мог бы быть 10-11 уже...
0
0
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