Формула-3. Италия. Гете выиграл поул и разбил болид, Бортолето стал 5-м в квалификации и завоевал титул

Теги результаты Формула-3 Трайдент Према Ван Амерсфорт МП Моторспорт Йенцер Никита Бедрин Авто

Пилот «Трайдента» Оливер Гете показал лучшее время в квалификации к Гран-при Италии и разбил болид, после чего сессию остановили красными флагами.

Квалификацию трижды прерывали красными флагами и после заключительной аварии не стали возобновлять. Инцидент позволил напарнику Гете Габриэлю Бортолето досрочно оформить титул.

Вторым по итогам сессии стал Кайо Коллет из «Ван Амерсфорт», отставший от Гете менее чем на 0,1 секунды, третьим – гонщик «Премы» Пауль Арон, который был главным преследователем Бортолето. На четвертой строчке расположился представитель «МП Моторспорт» Джонни Эдгар, пятым стал Бортолето. Пилот «Йенцера» Никита Бедрин не показал времени после технических проблем в практике.

Бортолето стал чемпионом «Формулы-3»

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