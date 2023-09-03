Формула-3. Италия. Эдгар выиграл последнюю гонку сезона, Бедрин и еще 8 пилотов сошли, О’Салливан стал вице-чемпионом
Гонщик «МП Моторспорт» Джонни Эдгар выиграл основной заезд «Формулы-3» в Монце – заключительную гонку сезона-2023.
Эдгар боролся за победу с пилотом «Премы» Зак О’Салливаном и сумел сдержать соперника на последнем рестарте. Третье место на заключительном круге вырвал представитель «Йенцера» Тейлор Барнард в сражении с Кайо Коллетом («Ван Амерсфорт»), пятым финишировал новый чемпион Габриэль Бортолето из «Трайдента».
Заезд неоднократно прерывался авариями и выездами машины безопасности. Сошли девять пилотов, в том числе Никита Бедрин из «Йенцера», победитель спринта Франко Колапинто («МП Моторспорт») и Пепе Марти («Кампос»).
Подиум О’Салливана и неудачи соперников позволили Заку опередить Пауля Арона («Према»), Колапинто и Марти в борьбе за вице-чемпионство. По итогам сезона Бортолето набрал 164 очка, О’Салливан – 119, Арон – 112, Колапинто – 110, Марти – 105. Бедрин завершил сезон на 18-й строчке с 24 баллами.
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