Формула-3. Италия. Эдгар выиграл последнюю гонку сезона, Бедрин и еще 8 пилотов сошли, О’Салливан стал вице-чемпионом

Гонщик «МП Моторспорт» Джонни Эдгар выиграл основной заезд «Формулы-3» в Монце – заключительную гонку сезона-2023.

Эдгар боролся за победу с пилотом «Премы» Зак О’Салливаном и сумел сдержать соперника на последнем рестарте. Третье место на заключительном круге вырвал представитель «Йенцера» Тейлор Барнард в сражении с Кайо Коллетом (« »), пятым финишировал новый чемпион Габриэль Бортолето из « ».

Заезд неоднократно прерывался авариями и выездами машины безопасности. Сошли девять пилотов, в том числе Никита Бедрин из «Йенцера», победитель спринта Франко Колапинто («МП Моторспорт») и Пепе Марти (« »).

Подиум О’Салливана и неудачи соперников позволили Заку опередить Пауля Арона («Према»), Колапинто и Марти в борьбе за вице-чемпионство. По итогам сезона Бортолето набрал 164 очка, О’Салливан – 119, Арон – 112, Колапинто – 110, Марти – 105. Бедрин завершил сезон на 18-й строчке с 24 баллами.

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