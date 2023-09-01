Бортолето стал чемпионом «Формулы-3»

Теги Формула-3 Трайдент Према Формула-4 Авто

Гонщик «Трайдента» Габриэль Бортолето завоевал титул чемпиона «Формулы-3» на заключительном этапе сезона в Монце.

18-летний бразилец дебютировал в «Ф-3» в 2023 году, на счету Габриэля пять подиумов, в том числе две победы. В 2021-2022 годах Бортолето выступал в Региональной европейской «Формуле», а в 2020-м стал пятым в итальянской «Формуле-4».

На заключительном этапе сезона в Монце главный преследователь Пауль Арон («Према») не смог завоевать поул, за который получил бы два очка, и потерял математические шансы догнать Бортолето.

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4 комментария

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ChecoPerezzz
Ответ Андрей Астахов
Какой то никакой чемпион в этом году
да младшие формулы вообще в этом году слабые по составу, единственный, кого я вижу в ф1 в будущем - Мартинс из Ф2 (ну может еще Мэлони выстрелит)
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Андрей Астахов
Какой то никакой чемпион в этом году
0
0
0
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