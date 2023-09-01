Бортолето стал чемпионом «Формулы-3»
Гонщик «Трайдента» Габриэль Бортолето завоевал титул чемпиона «Формулы-3» на заключительном этапе сезона в Монце.
18-летний бразилец дебютировал в «Ф-3» в 2023 году, на счету Габриэля пять подиумов, в том числе две победы. В 2021-2022 годах Бортолето выступал в Региональной европейской «Формуле», а в 2020-м стал пятым в итальянской «Формуле-4».
На заключительном этапе сезона в Монце главный преследователь Пауль Арон («Према») не смог завоевать поул, за который получил бы два очка, и потерял математические шансы догнать Бортолето.
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