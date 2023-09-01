Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства – но может посещать Гран-при (Autosport)
Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса временно прекратил выполнять полномочия амбассадора чемпионата.
Ранее несколько бразильских изданий сообщили о том, что «Формула-1» запретила Массе приезжать на Гран-при Италии – однако информация оказалась не соответствующей действительности.
При этом Масса является официальным амбассадором «Формулы-1», периодически участвуя в различных мероприятиях. Такими же амбассадорами являются, например, Мика Хаккинен, Жак Вильнев и Дэвид Култхард.
В связи с тем, что Масса подал иск на «Формулу-1» и ФИА, стороны пришли к соглашению, что в данной ситуации бразилец вряд ли сможет продолжать выполнять свои обязанности в качестве амбассадора чемпионата. И сотрудничество было временно приостановлено.
При этом в «Ф-1» отмечают, что Масса может посещать любые Гран-при в частном порядке по своему усмотрению.
Предполагается, что Масса сам принял решение не приезжать на Гран-при Италии, учитывая то, какой интерес, появись он в паддоке, он бы вызвал у журналистов.
Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»
Но иронично конечно как поворачивается судьба. Пока Хэмильтон проталкивал идею «украденного» титула 21-го года, ему это вернулось в карму с другой стороны.
ну ничего, спустя 10 лет выяснится, что Латифи намеренно разложил машину. и Хэм тож пойдёт судиться с эфодиной.