Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства – но может посещать Гран-при (Autosport)

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса временно прекратил выполнять полномочия амбассадора чемпионата.

Ранее несколько бразильских изданий сообщили о том, что «Формула-1» запретила Массе приезжать на Гран-при Италии – однако информация оказалась не соответствующей действительности.

При этом Масса является официальным амбассадором «Формулы-1», периодически участвуя в различных мероприятиях. Такими же амбассадорами являются, например, Мика Хаккинен, Жак Вильнев и Дэвид Култхард.

В связи с тем, что Масса подал иск на «Формулу-1» и , стороны пришли к соглашению, что в данной ситуации бразилец вряд ли сможет продолжать выполнять свои обязанности в качестве амбассадора чемпионата. И сотрудничество было временно приостановлено.

При этом в «Ф-1» отмечают, что Масса может посещать любые Гран-при в частном порядке по своему усмотрению.

Предполагается, что Масса сам принял решение не приезжать на Гран-при Италии, учитывая то, какой интерес, появись он в паддоке, он бы вызвал у журналистов.

Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»