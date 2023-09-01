Масса приостановил работу в качестве амбассадора «Формулы-1» на время судебного разбирательства – но может посещать Гран-при (Autosport)

Теги происшествия Гран-при Италии ФИА Фелипе Масса Формула-1 Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса временно прекратил выполнять полномочия амбассадора чемпионата.

Ранее несколько бразильских изданий сообщили о том, что «Формула-1» запретила Массе приезжать на Гран-при Италии – однако информация оказалась не соответствующей действительности.

При этом Масса является официальным амбассадором «Формулы-1», периодически участвуя в различных мероприятиях. Такими же амбассадорами являются, например, Мика Хаккинен, Жак Вильнев и Дэвид Култхард.

В связи с тем, что Масса подал иск на «Формулу-1» и ФИА, стороны пришли к соглашению, что в данной ситуации бразилец вряд ли сможет продолжать выполнять свои обязанности в качестве амбассадора чемпионата. И сотрудничество было временно приостановлено.

При этом в «Ф-1» отмечают, что Масса может посещать любые Гран-при в частном порядке по своему усмотрению.

Предполагается, что Масса сам принял решение не приезжать на Гран-при Италии, учитывая то, какой интерес, появись он в паддоке, он бы вызвал у журналистов.

Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»

9 комментариев

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Александр Деев
Я думаю тут все очевидно. Понятно что это история возбуждает в основном фанатов и ненавистников Хэмильтона, но по сути это разборка не между Хэмильтоном и Массой, а между Массой и Ф1 за какую-то сумму денег. Результаты пересматривать никто не будет и это очевидно.
Но иронично конечно как поворачивается судьба. Пока Хэмильтон проталкивал идею «украденного» титула 21-го года, ему это вернулось в карму с другой стороны.
+15
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vulturecrow
Ответ Александр Деев
Я думаю тут все очевидно. Понятно что это история возбуждает в основном фанатов и ненавистников Хэмильтона, но по сути это разборка не между Хэмильтоном и Массой, а между Массой и Ф1 за какую-то сумму денег. Результаты пересматривать никто не будет и это очевидно. Но иронично конечно как поворачивается судьба. Пока Хэмильтон проталкивал идею «украденного» титула 21-го года, ему это вернулось в карму с другой стороны.
имхо, Хэм не прав, жалуясь на 21-ый год. но понять его можно, потому что рекорд всех времён был так близок.
ну ничего, спустя 10 лет выяснится, что Латифи намеренно разложил машину. и Хэм тож пойдёт судиться с эфодиной.
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irs118return
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факт что Люся не семикратный уже неопровержим, а там уже что будет в суде абсолютно без разницы
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Andres Dandaras
Ответ Donbass
Так там в 21 реально нагло украли титул и это признала ФИА!
Никто ничего не признал , это твои влажные фантазии . Долго будут снится Кошмары No no no 🤣
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a_chip
Ответ Andres Dandaras
Никто ничего не признал , это твои влажные фантазии . Долго будут снится Кошмары No no no 🤣
Итоги расследования почитайте, а;)
+2
-2
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ilia rus
Ответ vulturecrow
имхо, Хэм не прав, жалуясь на 21-ый год. но понять его можно, потому что рекорд всех времён был так близок. ну ничего, спустя 10 лет выяснится, что Латифи намеренно разложил машину. и Хэм тож пойдёт судиться с эфодиной.
не смешите 🤣
0
0
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