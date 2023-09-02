MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й

Пилот «Априльи» Алеш Эспаргаро выиграл спринт перед Гран-при Каталонии.

Эспаргаро, стартовавший вторым, в начале заезда откатился на четвертое место, однако затем сумел отыграть потерянное и в борьбе за первое место обогнал лидера сезона Франческо Баньяйю («Дукати»).

Отыграться Эспаргаро во многом помогла борьба, которую лидерам сумел навязать напарник испанца Маверик Виньялес на старте заезда. В итоге Виньялес финишировал третьим.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

2 сентября 2022 года

Спринт

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 20.02,744

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,989

3. Маверик Виньялес («Априлия») +2,040

4. Брэд Биндер («КТМ») +2,857

5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +4,341

6. Мигел Оливейра («РНФ») +4,940

7. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +6,746

8. Марко Беццекки («ВР46») +6,888

9. Энеа Бастианини («Дукати») +8,068

10. Алекс Маркес («Грезини») +10,380

11. Марк Маркес («Хонда») +11,823

12. Лука Марини («ВР46») +11,900

13. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +12,018

14. Рауль Фернандес («РНФ») +13,284

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,207

16. Джек Миллер («КТМ») +16,404

17. Аугусто Фернандес («ГасГас») +16,534

18. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,147

19. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +18,658

20. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +19,080

21. Хоан Мир («Хонда») +19,574

Сошел:

Пол Эспаргаро («ГасГас»)