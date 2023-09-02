MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й

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Пилот «Априльи» Алеш Эспаргаро выиграл спринт перед Гран-при Каталонии.

Эспаргаро, стартовавший вторым, в начале заезда откатился на четвертое место, однако затем сумел отыграть потерянное и в борьбе за первое место обогнал лидера сезона Франческо Баньяйю («Дукати»).

Отыграться Эспаргаро во многом помогла борьба, которую лидерам сумел навязать напарник испанца Маверик Виньялес на старте заезда. В итоге Виньялес финишировал третьим.

MotoGP
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
2 сентября 2022 года
Спринт
 
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 20.02,744
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,989
3. Маверик Виньялес («Априлия») +2,040
4. Брэд Биндер («КТМ») +2,857
5. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +4,341
6. Мигел Оливейра («РНФ») +4,940
7. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +6,746
8. Марко Беццекки («ВР46») +6,888
9. Энеа Бастианини («Дукати») +8,068
10. Алекс Маркес («Грезини») +10,380
11. Марк Маркес («Хонда») +11,823
12. Лука Марини («ВР46») +11,900
13. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +12,018
14. Рауль Фернандес («РНФ») +13,284
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +16,207
16. Джек Миллер («КТМ») +16,404
17. Аугусто Фернандес («ГасГас») +16,534
18. Фабио Куартараро («Ямаха») +17,147
19. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +18,658
20. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +19,080
21. Хоан Мир («Хонда») +19,574
 
Сошел:
 
Пол Эспаргаро («ГасГас»)
 

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