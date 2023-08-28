Макс Ферстаппен: «В прошлом у команд «Ф-1» были более доминирующие машины»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что победная серия команды в этом сезоне стала возможна не только благодаря болиду 2023 года.

«Наличия лучшей машины бывает недостаточно. Мне кажется, в прошлом у команд «Ф-1» были более доминирующие машины, чем наша, но этим командам не удавалось выиграть подряд девять гонок, или сколько там у нас сейчас побед, как у команды.

Это тяжело. Особенно в таких гонках, как эта, где можно легко принять неверное решение, самому все испортить. Просто никогда не бывает, к сожалению.

Вероятно, это была одна из самых трудных побед в гонках. Но да, выиграть девять гонок подряд – это здорово. Я никогда не думал, что смогу сделать что-то подобное», – рассказал Ферстаппен.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс повторил мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Сама скромность...
Машины были и лучше, а вот меня там не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Победы даются настолько легко, что Макс со счета сбился. РБ побеждает в 14 гонках подряд, не в девяти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grag68
4с с круга))) очень тяжело рулить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий