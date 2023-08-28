Макс Ферстаппен: «В прошлом у команд «Ф-1» были более доминирующие машины»

Пилот «Ред Булл» считает, что победная серия команды в этом сезоне стала возможна не только благодаря болиду 2023 года.

«Наличия лучшей машины бывает недостаточно. Мне кажется, в прошлом у команд «Ф-1» были более доминирующие машины, чем наша, но этим командам не удавалось выиграть подряд девять гонок, или сколько там у нас сейчас побед, как у команды.

Это тяжело. Особенно в таких гонках, как эта, где можно легко принять неверное решение, самому все испортить. Просто никогда не бывает, к сожалению.

Вероятно, это была одна из самых трудных побед в гонках. Но да, выиграть девять гонок подряд – это здорово. Я никогда не думал, что смогу сделать что-то подобное», – рассказал Ферстаппен.

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