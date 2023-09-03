Карлос Сайнс о борьбе с Леклером: «Сегодня мы здорово повеселились»
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Италии, где финишировал третьим.
«Было сложно. Сложнее, чем сегодня, не будет. Честно говоря, я провел всю гонку, атакуя, стараясь удержать «Ред Булл» позади. В конце я заплатил за это состоянием задних шин.
Гоняться с Шарлем [Леклером] всегда было приятно, если у меня появлялась такая возможность. Сегодня мы здорово повеселились», – сказал Сайнс.
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