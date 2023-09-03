Карлос Сайнс о борьбе с Леклером: «Сегодня мы здорово повеселились»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Италии, где финишировал третьим.

«Было сложно. Сложнее, чем сегодня, не будет. Честно говоря, я провел всю гонку, атакуя, стараясь удержать «Ред Булл» позади. В конце я заплатил за это состоянием задних шин.

Гоняться с Шарлем [Леклером] всегда было приятно, если у меня появлялась такая возможность. Сегодня мы здорово повеселились», – сказал Сайнс.

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

11 комментариев

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Сергей Фетисов
Красивая гонка в исполнении Феррари.Сайнс и Леклер украсили гонку своей борьбой!!!
+31
-1
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Scorpio
Ответ selso99
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ну, мы вообще-то ради таких моментов смотрим гонки.
Или тебе нравится доезжалово без борьбы с лидером в закате?
+31
-4
+27
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Grigpar
Ответ selso99
Бороться надо было с Пересом.
Вентилятор в свою сторону поверни. Оба пилота Феррари боролись с Пересом на всю катушку, Сайнс так вообще всеми правдами и неправдами.
+15
-1
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Alex Sin
Согласен, смеялся от души. Если бы столкнулись на последнем круги, живыми бы с автодрома не ушли.
+15
-2
+13
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Minuvert
Уж так повеселился, что от смеха за пару кругов до конца просил мостик просто доехать до финиша
+13
-2
+11
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Андрей Герасимов
Ответ selso99
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Один,и не среди этих двоих.
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