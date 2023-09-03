Баньяя попал в больницу после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Грезини Прамак Гран-при Каталонии MotoGP Жоан Зарко Франческо Баньяя Алекс Маркес ВР46 Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Авто

Чемпион MotoGP и лидер сезона-2023 Франческо Баньяя сошел на старте Гран-при Каталонии.

Пилот «Дукати», стартовавший с поула, допустил хайсайд, после чего по его ногам, по всей видимости, проехался один из соперников. Секундами ранее случился массовый завал с участием напарника Баньяи Энеа Бастианини, пилотов «Грезини» Алекса Маркеса и Фабио ди Джанантонио, гонщика «Прамака» Жоана Зарко и представителя «ВР46» Марко Беццеки.

Гонку остановили красными флагами. Гонщиков «Дукати» отправили в медицинский центр, все остальные спортсмены выехали на рестарт.

Обновление: «Дукати» сообщила, что Баньяя и Бастианини направлены в больницу в Барселоне.

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Фото: соцсети MotoGP

4 комментария

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Гарик из Питера
Начало гонки просто кошмар,давно такого небыло,всем здоровья.
+3
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Birdman
Тут конечно сам виноват, биндеру было уже сложно увернуться. Надеюсь не больше месяца просидит на больничном. Всем здоровья
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Хей-Хо, а ну пошли!
Как он ему по ноге проехал,жуть просто. Ну и Бестия в первом повороте устроил конечно.Всю гонку сломал.
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Багира!
Как-то сразу вспомнился Симончелли...
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