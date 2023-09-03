Баньяя попал в больницу после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом

Чемпион MotoGP и лидер сезона-2023 сошел на старте Гран-при Каталонии.

Пилот « », стартовавший с поула, допустил хайсайд, после чего по его ногам, по всей видимости, проехался один из соперников. Секундами ранее случился массовый завал с участием напарника Баньяи Энеа Бастианини, пилотов «Грезини» Алекса Маркеса и Фабио ди Джанантонио, гонщика « » и представителя «ВР46» Марко Беццеки.

Гонку остановили красными флагами. Гонщиков «Дукати» отправили в медицинский центр, все остальные спортсмены выехали на рестарт.

Обновление: «Дукати» сообщила, что Баньяя и Бастианини направлены в больницу в Барселоне.

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MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й

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Фото: соцсети MotoGP