Баньяя попал в больницу после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом
Чемпион MotoGP и лидер сезона-2023 Франческо Баньяя сошел на старте Гран-при Каталонии.
Пилот «Дукати», стартовавший с поула, допустил хайсайд, после чего по его ногам, по всей видимости, проехался один из соперников. Секундами ранее случился массовый завал с участием напарника Баньяи Энеа Бастианини, пилотов «Грезини» Алекса Маркеса и Фабио ди Джанантонио, гонщика «Прамака» Жоана Зарко и представителя «ВР46» Марко Беццеки.
Гонку остановили красными флагами. Гонщиков «Дукати» отправили в медицинский центр, все остальные спортсмены выехали на рестарт.
Обновление: «Дукати» сообщила, что Баньяя и Бастианини направлены в больницу в Барселоне.
\
MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Фото: соцсети MotoGP
4 комментария