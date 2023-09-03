Льюис Хэмилтон: «Победы Ферстаппена впечатляют не больше, чем Михаэля Шумахера, Феттеля, Алонсо»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон не нашел ничего нового в доминировании Макса Ферстаппена.

Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос Sky Sports, производят ли на него впечатление победы соперника из «Ред Булл».

«Мы видели такое на протяжении истории «Формулы-1». Я впечатлен не больше, чем во времена лидирования Михаэля [Шумахера], Себастьяна [Феттеля], побед Фернандо [Алонсо]», – признался Льюис.

Пилот «Мерседеса» также высказался о том, что не побеждает в «Ф-1» с Гран-при Саудовской Аравии-2021:

«Вся моя жизнь посвящена победам, тому, чтобы быть лучшим. Но когда становишься старше, понимаешь, что не можешь всегда быть первым.

Важно научиться с этим справляться и направлять разочарование в работу. Это то, на что я способен, и даже в большей степени – в текущий период времени. На протяжении последнего года я работаю внутри команды лучше, чем когда-либо. Я считаю, так мы готовимся к тому, чтобы достичь еще больших успехов в будущем».

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«Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» трудно смириться с поражением». Ферстаппен – о словах Хэмилтона про силу напарников

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60 комментариев

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alex8895
Хэмилтон: Победы Ферстаппена впечатляют не больше чем Шумахера,Феттеля и Алонсо. Вот мои победы были самыми впечатляющими.
+49
-5
+44
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Марат Кагин
Ответ alex8895
Хэмилтон: Победы Ферстаппена впечатляют не больше чем Шумахера,Феттеля и Алонсо. Вот мои победы были самыми впечатляющими.
ну он то превозмогал. а Макс вот просто доминирует
+30
-3
+27
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WINWOLF
То ли дело были победы Люсьена, что ни победа, то всеобщий восторг!
+27
-3
+24
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Рнпрл Аари
Как у него подгорает))) Наверное потому что Макс делает то что он не смог в свое время, хотя были все возможности))
+20
-8
+12
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Мурад Гамидов
"Важно научиться с этим справляться и направлять разочарование в работу".
Пока Хэмилтон направляет своё разочарование на бесконечное нытье и жалобы, работы что-то не видно, второй год топчутся на месте
+17
-8
+9
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irs118return
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неужели у него нет близких , которые ему скажут , что такого рода вью это стыд и позор. хотя все логично, у такого алчного и завистливого нарцисса неможет быть близких людей....
+13
-6
+7
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Рнпрл Аари
Ответ Koudaku
Вот значит как тут с новичками поступают, печально.
Да ты не новичок никакой, а фанатик готовый даже с левого профиля защищать Хэма
+7
-1
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Koudaku
Это какой цирк в комментариях. У вас полыхает, а не у него. Он ничего не сказал, про свои победы, но "гении" в комментариях уже все придумали. Вы действительно считаете, что победы Макса без какой либо конкуренции производят большее впечатление, чем победы Шумахера, Алонсо, Феттеля? Не многовато ли чести для 3х-кратного.
+20
-15
+5
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irs118return
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Ответ Koudaku
Это какой цирк в комментариях. У вас полыхает, а не у него. Он ничего не сказал, про свои победы, но "гении" в комментариях уже все придумали. Вы действительно считаете, что победы Макса без какой либо конкуренции производят большее впечатление, чем победы Шумахера, Алонсо, Феттеля? Не многовато ли чести для 3х-кратного.
как бы не было , это не должно звучать с его уст, даже если это было бы правдой, в этом и отличие мужчины гонщика от плачущкго поевозмогателя))
+7
-2
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alex8895
Хэмилтон: Вся моя жизнь посвящена чтобы стать величайшим в истории. Но когда у тебя нет космовоза, то у тебя пропадают скилл и превозмогания и ты уже не величайший.
+6
-2
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Иван Алейников
Ответ Марат Кагин
ну он то превозмогал. а Макс вот просто доминирует
Я помню его победы настолько душнили, а когда он выиграл на 3 колеса… Так вообще блевота 🤮
+6
-2
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allengosta2017
Ахах, что-то мне очень смешно от его комментариев)) Как будто победы Льюиса чем-то отличались))
+4
-1
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Jan Vorontsov
Ответ Koudaku
Вот значит как тут с новичками поступают, печально.
>Это какой цирк в комментариях. У вас полыхает, а не у него.
>В комментариях начинается коллективная мастурбация
>Вот значит как тут с новичками поступают, печально.

Так ты бы попробовал не хамить с первых же комментов, братишка.
+3
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alex8895
Хэмилтон: После 8 лет самовозов, в последний год я наконец-то начал работать внутри команды, а не ходить на тусовки.
+5
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tpoil
Ответ Koudaku
Это какой цирк в комментариях. У вас полыхает, а не у него. Он ничего не сказал, про свои победы, но "гении" в комментариях уже все придумали. Вы действительно считаете, что победы Макса без какой либо конкуренции производят большее впечатление, чем победы Шумахера, Алонсо, Феттеля? Не многовато ли чести для 3х-кратного.
Не знаю, полыхает ли у ЛХ, но у тебя то точно. И дело как раз таки в том, что он вспомнил и про Шуми и Фетеля и даже Алонсо приплел туда, но про свои 8 лет превозмоганий решил не вспоминать. И тут либо беда переводчика, который неправильно донес смысл, либо вина ЛХ, который за 15 лет не научился формулировать мысль, чтобы тебя неправильно не понимали, либо его чрезмерное ЧСВ, в котором "достойные" победы были только у него, а остальные так себе.
+3
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Максим Макеев
А твои впечатляют больше?
+3
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Scorpio
вот отличие от ньюивозников, Миша был чемпионом, в принципе, а не одного болида. Упоминать в одном ряду с ним, например, нищету на Феттеле это неуважение к Великому
+14
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Рнпрл Аари
Ответ Koudaku
Ну тут не только Хэма, а всю старую школу. Я считаю, что ставить Макса выше Алонсо, Шумахера и Феттеля это тупо.
Да вроде официально ещё никто не ставил, так редкие высказывания экспертов и членов команды РБ, но он ещё молод и все впереди, хотя как по мне выше Феттеля он уже стал
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Дмитрий Дудников
Ответ Koudaku
Не любят потому что он чернокожий, продвигает осуждаемые взгляды и имеет столько же титулов как Шумахер, который является иконой для всех СНГ болельщиков.
Да, только поэтому?))) Только три причины, причём обязательно вместе и всё?
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Рнпрл Аари
Ответ Koudaku
Я человек с развитым чувством справедливости, не могу стоять в стороне, когда засирают абсолютно незаслуженно человека, который в данный момент ничего такого, за что его тут срут не сказал
Ага, ради этого даже зарегался тут)))
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Koudaku
Ответ tpoil
Да, раз решил тыкать пальцем в других пилотов, нужно было вспомнить и про себя. Слова "победы Ферстапена не впечатляют больше, чем мои" были бы неправильно поняты, как и то, что он сказал в интервью. А вот "победы Ферстапена не впечатляют меня больше, чем победы Шуми, Алонсо, Феттеля или мои", вот тут все органично и двусмысленности нет никакой.
Т.е Льюиса собственные победы не могут впечатлять больше, чем победы Макса.
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Роман
Ответ WINWOLF
То ли дело были победы Люсьена, что ни победа, то всеобщий восторг!
Для его чёрного фан-клуба так и есть.
Их можно найти в том числе и на спортсе.
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Minuvert
Ответ Scorpio
)) запамятовал
Будем надеяться что обойдётся
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Scorpio
Ответ Minuvert
Эпитет "Великий" можно произносить в одном предложении только с именем Фернандо Алонсо
)) запамятовал
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Rangawe
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо доминирование было на 3 машине пелетона, это исключительный случай, такого не было и не будет. Фернандо Алонсо победил Красного Барона и стал 2 раза подряд чемпионом на 3-й по скорости машине. Это просто фантастика.
Я думал, что он вообще на стоковом Логане выигрывал чемпионат....
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