Льюис Хэмилтон: «Победы Ферстаппена впечатляют не больше, чем Михаэля Шумахера, Феттеля, Алонсо»
Льюис Хэмилтон не нашел ничего нового в доминировании Макса Ферстаппена.
Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос Sky Sports, производят ли на него впечатление победы соперника из «Ред Булл».
«Мы видели такое на протяжении истории «Формулы-1». Я впечатлен не больше, чем во времена лидирования Михаэля [Шумахера], Себастьяна [Феттеля], побед Фернандо [Алонсо]», – признался Льюис.
Пилот «Мерседеса» также высказался о том, что не побеждает в «Ф-1» с Гран-при Саудовской Аравии-2021:
«Вся моя жизнь посвящена победам, тому, чтобы быть лучшим. Но когда становишься старше, понимаешь, что не можешь всегда быть первым.
Важно научиться с этим справляться и направлять разочарование в работу. Это то, на что я способен, и даже в большей степени – в текущий период времени. На протяжении последнего года я работаю внутри команды лучше, чем когда-либо. Я считаю, так мы готовимся к тому, чтобы достичь еще больших успехов в будущем».
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Пока Хэмилтон направляет своё разочарование на бесконечное нытье и жалобы, работы что-то не видно, второй год топчутся на месте
>В комментариях начинается коллективная мастурбация
>Вот значит как тут с новичками поступают, печально.
Так ты бы попробовал не хамить с первых же комментов, братишка.
Их можно найти в том числе и на спортсе.