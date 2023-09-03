Льюис Хэмилтон: «Победы Ферстаппена впечатляют не больше, чем Михаэля Шумахера, Феттеля, Алонсо»

Льюис Хэмилтон не нашел ничего нового в доминировании Макса Ферстаппена.

Семикратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос Sky Sports, производят ли на него впечатление победы соперника из « ».

«Мы видели такое на протяжении истории «Формулы-1». Я впечатлен не больше, чем во времена лидирования [Шумахера], [Феттеля], побед Фернандо [ ]», – признался Льюис.

Пилот « » также высказался о том, что не побеждает в «Ф-1» с Гран-при Саудовской Аравии-2021:

«Вся моя жизнь посвящена победам, тому, чтобы быть лучшим. Но когда становишься старше, понимаешь, что не можешь всегда быть первым.

Важно научиться с этим справляться и направлять разочарование в работу. Это то, на что я способен, и даже в большей степени – в текущий период времени. На протяжении последнего года я работаю внутри команды лучше, чем когда-либо. Я считаю, так мы готовимся к тому, чтобы достичь еще больших успехов в будущем».

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