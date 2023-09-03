Фредерик Вассер: «Надеюсь, болельщикам понравилась борьба Сайнса и Леклера»
Фредерик Вассер прокомментировал борьбу между пилотами «Феррари».
Обладатель поула Карлос Сайнс отстоял третью позицию на финише, Шарль Леклер финишировал четвертым.
«Безусловно, это странное чувство, но, как вы знаете, я большой фанат того, чтобы позволять им бороться.
Отличное чувство. Я сказал им, что не нужно рисковать. Когда такое говоришь, это относительно, но мне очень понравилась последняя пара кругов – надеюсь, болельщикам тоже.
Как вы можете себе представить, мы обсудим ситуацию после гонки, но, возможно, не сегодня. Завтра они будут на базе. Не хочу пересматривать это сегодня, сделаю это завтра», – сообщил руководитель Скудерии.
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Нам не понравилось, что этот индус на мостике не позвал Карлоса в боксы сразу после обгона Макса. Даже конкуренты в гонке говорили об убитых задних шинах.
Там Перес стал снимать по 0,5 с круга, могли ему и 2 место не дать, оставив на 3 в лучшем случае
Сайнс провел прекрасную гонку, но чуть не надорвал пупок. Он все равно медленней Леклера.
Тезки молодцы, достойное шоу для родных болельщиков.
Но вот при попытке представить эту ситуацию, если болид будет позволять бороться за чемпионат, начинаются вьетнамские флешбэки. :)
Тогда и самому Вассеру не понравится…