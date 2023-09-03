Фредерик Вассер: «Надеюсь, болельщикам понравилась борьба Сайнса и Леклера»

Фредерик Вассер прокомментировал борьбу между пилотами «Феррари».

Обладатель поула Карлос Сайнс отстоял третью позицию на финише, финишировал четвертым.

«Безусловно, это странное чувство, но, как вы знаете, я большой фанат того, чтобы позволять им бороться.

Отличное чувство. Я сказал им, что не нужно рисковать. Когда такое говоришь, это относительно, но мне очень понравилась последняя пара кругов – надеюсь, болельщикам тоже.

Как вы можете себе представить, мы обсудим ситуацию после гонки, но, возможно, не сегодня. Завтра они будут на базе. Не хочу пересматривать это сегодня, сделаю это завтра», – сообщил руководитель Скудерии.

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