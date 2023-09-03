Фредерик Вассер: «Надеюсь, болельщикам понравилась борьба Сайнса и Леклера»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер прокомментировал борьбу между пилотами «Феррари».

Обладатель поула Карлос Сайнс отстоял третью позицию на финише, Шарль Леклер финишировал четвертым.

«Безусловно, это странное чувство, но, как вы знаете, я большой фанат того, чтобы позволять им бороться.

Отличное чувство. Я сказал им, что не нужно рисковать. Когда такое говоришь, это относительно, но мне очень понравилась последняя пара кругов – надеюсь, болельщикам тоже.

Как вы можете себе представить, мы обсудим ситуацию после гонки, но, возможно, не сегодня. Завтра они будут на базе. Не хочу пересматривать это сегодня, сделаю это завтра», – сообщил руководитель Скудерии.

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15 комментариев

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Роман
Только в конце Леклер показал характер, молодец. Удачи в следующий раз Леклеру без крашей и взять подиум.
+23
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Scorpio
все классно, реально пятиминутка всего уикенда.
Нам не понравилось, что этот индус на мостике не позвал Карлоса в боксы сразу после обгона Макса. Даже конкуренты в гонке говорили об убитых задних шинах.

Там Перес стал снимать по 0,5 с круга, могли ему и 2 место не дать, оставив на 3 в лучшем случае
+18
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+17
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Alex Sin
Спасибо Фредерик очень понравилось. Боролись классно и главное чисто, ждём продолжение. Удачи команде.
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Scorpio
Ответ DelNord
Нам понравилось. :) До конца было интересно. Тезки молодцы, достойное шоу для родных болельщиков. Но вот при попытке представить эту ситуацию, если болид будет позволять бороться за чемпионат, начинаются вьетнамские флешбэки. :) Тогда и самому Вассеру не понравится…
ну да, это возможно только в условиях нищего сезона, когда обоим ничего не светит, кроме бутылки шампанского)
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Grigpar
Ответ Scorpio
разве? Леклеру бы пришлось к концу гонки обороняться от Переса, который бы приближался намного медленнее. И Сайнс бы уехал точно на 2 место. Сам Леклер бы с Пересом рубился за 3
Ой не, мало вероятно. Скушали бы Сайнса и тот, и другой, намного быстрее.
Сайнс провел прекрасную гонку, но чуть не надорвал пупок. Он все равно медленней Леклера.
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DelNord
Нам понравилось. :) До конца было интересно.
Тезки молодцы, достойное шоу для родных болельщиков.
Но вот при попытке представить эту ситуацию, если болид будет позволять бороться за чемпионат, начинаются вьетнамские флешбэки. :)
Тогда и самому Вассеру не понравится…
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Сергей Фетисов
Отличная гонка!!!Надо продолжение!
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Вот что значит Леклер, будь Алонсо на его месте в Феррари, был бы красивейший обгон, при котором сразу стало было влажно в трусах. Но как говорится где Алонсо и где Эклер.....
так у него была такая возможность - в Баку мог показать собственно самому Леклеру в аналогичной ситуации
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Макс Юрасов
Ответ Scorpio
все классно, реально пятиминутка всего уикенда. Нам не понравилось, что этот индус на мостике не позвал Карлоса в боксы сразу после обгона Макса. Даже конкуренты в гонке говорили об убитых задних шинах. Там Перес стал снимать по 0,5 с круга, могли ему и 2 место не дать, оставив на 3 в лучшем случае
Так если бы его сразу позвали в боксы и поставили хард - он бы не доехал на этом комплекте до финиша и это было бы вообще провалом. Команда это понимала, поэтому и старалась максимально отсрочить это.
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