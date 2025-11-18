8

Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии

Пиастри стал обладателем награды имени Брэдмена.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал обладателем награды имени Дональда Брэдмена, которая считается самой престижной премией для австралийских спортсменов.

Премия вручается с 1988 года и была названа в честь легендарного австралийского игрока в крикет сэра Дональда Брэдмена. Награда вручается спортсмену, наиболее сильно вдохновившему нацию за последний год.

Обладатели награды включаются в «Зал Славы» австралийского спорта.

Оскар Пиастри стал первым гонщиком, который был удостоен данной премии.

Гонщик «Макларена» в этом сезоне одержал победы в семи Гран-при и продолжает претендовать на чемпионский титул, при этом на данный момент отставая от Ландо Норриса в общем зачете на 24 очка.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
