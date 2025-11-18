Пиастри выиграл самую престижную награду для спортсменов из Австралии

Пиастри стал обладателем награды имени Брэдмена.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри стал обладателем награды имени Дональда Брэдмена, которая считается самой престижной премией для австралийских спортсменов.

Премия вручается с 1988 года и была названа в честь легендарного австралийского игрока в крикет сэра Дональда Брэдмена. Награда вручается спортсмену, наиболее сильно вдохновившему нацию за последний год.

Обладатели награды включаются в «Зал Славы» австралийского спорта.

Оскар Пиастри стал первым гонщиком, который был удостоен данной премии.

Гонщик «Макларена» в этом сезоне одержал победы в семи Гран-при и продолжает претендовать на чемпионский титул, при этом на данный момент отставая от Ландо Норриса в общем зачете на 24 очка.

