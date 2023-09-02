Формула-2. Италия. Вести выиграл 1-ю гонку у Мартена, Пуршер – 4-й
Пилот «Премы» Фредерик Вести одержал победу в спринте «Формулы-2» в Монце и приблизился к гонщику «АРТ» Тео Пуршеру в чемпионате.
Вести стартовал третьим и вышел на первую позицию на старте заезда, после чего удерживал лидерство, несмотря на давление со стороны представителя «АРТ» Виктора Мартена на последних кругах. Третьим финишировал Рихард Версхор («Ван Амерсфорт»), Пуршер стал четвертым.
Обладатель поула Ральф Бошунг («Кампос») допустил серьезную блокировку в первом повороте и завершил спринт 19-м, пилот «Виртуози» Джек Дуэн финишировал девятым, Аюму Иваса из «ДАМС» сошел.
Пуршер остается на первой позиции в личном зачете (175 очков), его преследуют Вести (166), Иваса (134), Мартен (131) и Дуэн (130).
Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й
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Тео уже сейчас запасной Зубов.. есть небольшие шансы, что в случае победы в чемпе, может занять место в боевом кокпите..
Слежу за Пуршером с Ф3, где он, на более слабой машине чудом не взял титул, мог опережать Пиастри и Сарджента на более сильной Приеме. Но не срослось...
В Ф2, увы, совсем не впечатляет. Как нужно брать третий сезон наглядно показал Другович в том году. Ценность третьего сезона итак околонулевая, но то как периодически лажает Тео...
Не думаю, что у него появится шанс в Ф1. Хотя таланта в этом парне и поболее, чем в Латифи, Чжоу, Стролле, Сардженте, да и многих других, свой шанс он с большой долей вероятности уже упустил((