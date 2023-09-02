Формула-2. Италия. Вести выиграл 1-ю гонку у Мартена, Пуршер – 4-й

Пилот «Премы» Фредерик Вести одержал победу в спринте «Формулы-2» в Монце и приблизился к гонщику «АРТ» в чемпионате.

Вести стартовал третьим и вышел на первую позицию на старте заезда, после чего удерживал лидерство, несмотря на давление со стороны представителя «АРТ» Виктора Мартена на последних кругах. Третьим финишировал («Ван Амерсфорт»), Пуршер стал четвертым.

Обладатель поула Ральф Бошунг (« ») допустил серьезную блокировку в первом повороте и завершил спринт 19-м, пилот «Виртуози» финишировал девятым, Аюму Иваса из « » сошел.

Пуршер остается на первой позиции в личном зачете (175 очков), его преследуют Вести (166), Иваса (134), Мартен (131) и Дуэн (130).

Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й

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