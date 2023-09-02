Формула-2. Италия. Вести выиграл 1-ю гонку у Мартена, Пуршер – 4-й

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Пилот «Премы» Фредерик Вести одержал победу в спринте «Формулы-2» в Монце и приблизился к гонщику «АРТ» Тео Пуршеру в чемпионате.

Вести стартовал третьим и вышел на первую позицию на старте заезда, после чего удерживал лидерство, несмотря на давление со стороны представителя «АРТ» Виктора Мартена на последних кругах. Третьим финишировал Рихард Версхор («Ван Амерсфорт»), Пуршер стал четвертым.

Обладатель поула Ральф Бошунг («Кампос») допустил серьезную блокировку в первом повороте и завершил спринт 19-м, пилот «Виртуози» Джек Дуэн финишировал девятым, Аюму Иваса из «ДАМС» сошел.

Пуршер остается на первой позиции в личном зачете (175 очков), его преследуют Вести (166), Иваса (134), Мартен (131) и Дуэн (130).

Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й

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4 комментария

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checker
остались двое реальных претендента на чемп - Тео и Фредерик.. но у пилота Мерса шансов на ф1 в след году нет.. разве что посадят вместо Саржента в Вилы, но это такое..
Тео уже сейчас запасной Зубов.. есть небольшие шансы, что в случае победы в чемпе, может занять место в боевом кокпите..
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Алексей Гусев
Ответ checker
остались двое реальных претендента на чемп - Тео и Фредерик.. но у пилота Мерса шансов на ф1 в след году нет.. разве что посадят вместо Саржента в Вилы, но это такое.. Тео уже сейчас запасной Зубов.. есть небольшие шансы, что в случае победы в чемпе, может занять место в боевом кокпите..
К сожалению, сегодня талант в спорте мало что значит. Быстрей более сильные представители и спонсоры...
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sportyara
Ответ voroninboris
хорошая гонка от Пуршера
Хорошая гонка, но очередной невнятный чемп, к сожалению.
Слежу за Пуршером с Ф3, где он, на более слабой машине чудом не взял титул, мог опережать Пиастри и Сарджента на более сильной Приеме. Но не срослось...
В Ф2, увы, совсем не впечатляет. Как нужно брать третий сезон наглядно показал Другович в том году. Ценность третьего сезона итак околонулевая, но то как периодически лажает Тео...
Не думаю, что у него появится шанс в Ф1. Хотя таланта в этом парне и поболее, чем в Латифи, Чжоу, Стролле, Сардженте, да и многих других, свой шанс он с большой долей вероятности уже упустил((
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