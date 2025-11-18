Альдо Коста: «Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда»

Коста назвал причины проблем Хэмилтона.

Технический директор «Даллары» Альдо Коста , работавший в «Феррари» и «Мерседесе » с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном , высказался о причинах, по которым британский семикратный чемпион «Формулы-1» столкнулся с трудностями в свой первый сезон в составе Скудерии.

Коста считает, что «Феррари» и Хэмилтону пока не удалось сработаться должным образом – в том числе потому, что ранее Льюис никогда не выступал за команды, базирующиеся не в Англии.

«Льюис Хэмилтон очень английский гонщик. До этого он всегда работал только в Англии. Как и я в свое время, будучи итальянцем, очень долгое время работал только в Италии.

Первые месяцы, должно быть, получились для Льюиса очень трудными – ему пришлось привыкать к новым механикам, они стремились прибавить в скорости. Льюис такой гонщик, которому удобно работать в весьма узком кругу людей, которым он должен быть готов слепо верить – его гоночный инженер, его технический директор, его главный конструктор. И он должен доверять этим людям.

Он настоящий лидер команды и ему нужно комфортно чувствовать себя в этой роли. Если же Льюис в такой ситуации не чувствует себя комфортно, то он теряет в скорости на трассе.

Хэмилтону нравится идея быть героем, за которым стоит вся команда. И я понимаю, что в «Феррари» у него могли возникнуть трудности. В том числе потому, что там он получил очень быстрого напарника, который выступает за «Феррари» не один год, которого любят и уважают. С Хэмилтоном же нужно быть очень осторожными – вам нужно аккуратно подталкивать его в правильном направлении, следить за ним, поддерживать», – рассказал Коста.

