«Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» трудно смириться с поражением». Ферстаппен – о словах Хэмилтона про силу напарников

Пилот « » отреагировал на недавнее высказывание о силе напарников действующего чемпиона.

Хэмилтон заявил, что считает гонщиков, с которыми выступал за одну команду по ходу карьеры, значительно сильнее тех, с кем на данный момент приходилось бороться Ферстаппену.

«Я не знаю – может, он немного завидует моим нынешним успехам. Может он думает, что что-то выигрывает, делая подобные заявления, но лично мне вообще все равно.

Мне кажется, что после стольких лет постоянных успехов « » просто трудно смириться с поражением сейчас.

Но в какой-то момент вы должны начать смотреть на вещи как реалисты – и отдавать должное соперникам, если они оказались лучше. Мы делали это, когда доминировал «Мерседес», и тоже признавали ситуацию, говоря: «Да, нам нужно работать усерднее, потому что сейчас мы недостаточно хороши».

Они могут продолжать кричать о том, что в том, чего мы добились, нет ничего особенного…но в первую очередь нужно смотреть на себя», – рассказал Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»