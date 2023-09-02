«Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» трудно смириться с поражением». Ферстаппен – о словах Хэмилтона про силу напарников

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на недавнее высказывание Льюиса Хэмилтона о силе напарников действующего чемпиона.

Хэмилтон заявил, что считает гонщиков, с которыми выступал за одну команду по ходу карьеры, значительно сильнее тех, с кем на данный момент приходилось бороться Ферстаппену.

«Я не знаю – может, он немного завидует моим нынешним успехам. Может он думает, что что-то выигрывает, делая подобные заявления, но лично мне вообще все равно.

Мне кажется, что после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» просто трудно смириться с поражением сейчас.

Но в какой-то момент вы должны начать смотреть на вещи как реалисты – и отдавать должное соперникам, если они оказались лучше. Мы делали это, когда доминировал «Мерседес», и тоже признавали ситуацию, говоря: «Да, нам нужно работать усерднее, потому что сейчас мы недостаточно хороши».

Они могут продолжать кричать о том, что в том, чего мы добились, нет ничего особенного…но в первую очередь нужно смотреть на себя», – рассказал Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

45 комментариев

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Minuvert
Может просто Льюис был не так силен на фоне своих напарников
+53
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Мурад Гамидов
Хэм набросил на вентилятор, а его фанаты подхватили. Ладно бы он всех напарников укатывал без шансов, но он же проигрывал трём из них. Плюс ещё два сезона гонялся с откровенным рентачом. Поэтому эти потуги Хэмилтона возвысить себя на фоне Макса выглядят жалко. Если ты считаешь себя лучше кого-то, то скажи об этом напрямую, нефиг вокруг да около ходить.
+41
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+29
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Фанат спорта01
Ответ Мурад Гамидов
Хэм набросил на вентилятор, а его фанаты подхватили. Ладно бы он всех напарников укатывал без шансов, но он же проигрывал трём из них. Плюс ещё два сезона гонялся с откровенным рентачом. Поэтому эти потуги Хэмилтона возвысить себя на фоне Макса выглядят жалко. Если ты считаешь себя лучше кого-то, то скажи об этом напрямую, нефиг вокруг да около ходить.
какие потуги?
он сказал что его напарники были сильнее напарников Ферстаппена,и не говорил что он их как-то уничтожал.
По факту один Алонсо стоит всех напарников Ферстаппена вместе взятых.
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Дмитрий Фурсов
Ответ alex1382
Баттон до Брауна, был типичным середняком, вроде Гасли. Потом оказался в нужное время в нужном месте. Кто знает, может и Гасли так повезёт
Баттон в сезонах 2004-2006 очень даже круто ехал, его называть середняком очень опрометчиво. Были и подиумы, и победа
+17
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+15
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Alex Sin
Ответ Donbass
Комментарий скрыт
Ну его спросили он и ответил. Ну нельзя же быть настолько глупым, что бы этого не понимать. З.Ы. Хотя чего ещё ожидать от фанатов чемпиончика.
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Lestyv
По фактам Макс ответил, на самом деле. Что, Льюис подразумевает, что Чеко слабее Боттаса? Того самого Валлтери, который послушно уходил в сторону?
+19
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Башмак Нирванов
Макс реально туповат.
Именно так себя ведут ограниченные люди. Если вопрос неудобен, отвечают на другой, удобный.
Мерс не устает посыпать голову пеплом по поводу качества своего нынешнего драндулета. И все время лопочет о "догонянии" РБ.
Но причем тут это, если речь шла о напарниках?😉🤣
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Minuvert
Ответ Schiaff1no
Да как минимум сэр на 13 лет старше. Легко смотреть на ситуацию ретроспективно, зная конец карьеры пилотов. Вряд ли кто-то удивится если условный Перец, Албон, Рик заборятся с чемпионство в ближайшие пять лет. Называть их слабыми как минимум неуважительно
Перес в чемпионской машине чемпионские амбиции оставил после пятого Гран-при. Албону Марко дорогу закрыл в РБ. Рикьярдо ещё не известно как восстановится и поедет ли в АТ вообще. Очень удивлюсь, если кто-то из них заборется за чемпионство в ближайшие сколько угодно лет.
+12
-3
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Фанат спорта01
Ответ Lestyv
По фактам Макс ответил, на самом деле. Что, Льюис подразумевает, что Чеко слабее Боттаса? Того самого Валлтери, который послушно уходил в сторону?
не Вальттери просто психологически был слаб.
а чеко слаб и как гонщик и психологически чего стоят его слова что он не хочет бороться за лидерство на этом этапе.
+15
-7
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Тёма Тёма
Поставил на место BLM-щика, который завидует самовозу, который и у него был когда-то.
+20
-13
+7
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alex1382
Ответ Minuvert
Перес в чемпионской машине чемпионские амбиции оставил после пятого Гран-при. Албону Марко дорогу закрыл в РБ. Рикьярдо ещё не известно как восстановится и поедет ли в АТ вообще. Очень удивлюсь, если кто-то из них заборется за чемпионство в ближайшие сколько угодно лет.
Баттон до Брауна, был типичным середняком, вроде Гасли. Потом оказался в нужное время в нужном месте. Кто знает, может и Гасли так повезёт
+12
-6
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Сергей Евсеев
Палка о двух концах. И очевидно, что выбор будет зависеть от личных пристрастий. Можно заявлять, что темп Мерседеса нужно измерять по Боттасу, но тогда нужно и темп РБ измерять по Пересу. Можно сказать,что напарники Льюиса были сильнее, а можно сказать, что Макс просто значительно выше уровнем и из-за этого его напарники кажутся слабыми.
Вот только в 2019-2020 годах Макс побеждал, боролся с Боттасом за второе место в личном зачете, а Льюис два года без побед и не борется даже с Пересом.
+6
-3
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alex1382
Ответ Minuvert
Время Гасли уходит, а в то, что Рено вдруг построит мощный мотор, как то нет веры, увы.
тот же Баттон в 29 лет стал чемпионом, так что для Гасли время ещё есть, тем более скоро новый регламент... а там кто знает, что будет
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Рнпрл Аари
Грамотно спокойно ответил на дерзкий выпад Хэма.
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alex1382
Ответ Alex Sin
Комментарий удален модератором
ну как говорится, кумира выбрали себе под стать
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Mittermeyer
Процитирую статью на счет сравнения Переса и Боттаса.

" В битве Хэмилтона с Боттасом и Ферстаппена с Пересом сравнивались только относительно релевантные квалификации. Те, где напарники вдвоём добирались до третьего сегмента (Валттери по этому показателю и вовсе рекордсмен). Удивительно, но после отсева всех нерелевантных сравнений выборка получилась максимально строгой — 17–18 гонок в рамках одного сезона, не меньше и не больше.

Боттас в сезоне-2017. Первый сезон Валттери после внезапного побега Росберга превзошёл и без того слабые ожидания болельщиков. Финн выиграл достаточное количество гонок и поулов, но среднее отставание в квалификациях сейчас, с учётом актуальной репутации Боттаса, кажется не таким уж и большим: 0,255 секунды. Но первый сезон — на то и первый. Валттери за него похвалили в предвкушении чего-то большего на следующий год. Ах да, квалификационный счёт с Хэмилтоном — 13:7 в пользу британца.

Перес в сезоне-2021. Мы даже опустим 20:2 по итогам сезона в пользу Макса. Разница в квалификациях — 0,4 секунды в среднем, плюс чистых три (!) невыхода в третий сегмент просто потому, что Перес не смог показать достойный круг. Напомним, после Абу-Даби-2021 Чеко получил гордое прозвище Министр обороны за действительно блестящее сдерживание Хэмилтона в нужный момент. Но в целом сезон для великого середняка с точки зрения борьбы с Максом оказался провальным. С другой стороны, это первый год Переса в «Ред Булл», поэтому взятки гладки. С третьей — если сравнить его с дебютным сезоном Боттаса в «Мерседесе», хочется просто поаплодировать.

Боттас в сезоне-2018. Тут важно напомнить, что с точки зрения турнирной таблицы финн превзошёл самого себя. В борьбе «Мерседеса» и «Феррари» Валттери умудрился занять в личном зачёте пятое место. Та самая точка невозврата по отношению болельщиков к Боттасу случилась именно в этом году. С ходу на ум приходят Монца-2018, где пилот «Мерседеса» успешно сдержал Кими Райкконена на пути к победе, заслужив от Тото Вольфа прозвище Wingman, ну и Гран-при России того же года, когда финн покорно пропустил Льюиса Хэмилтона к очередной победе без какой-либо турнирной необходимости. Скажем больше — помните, сколько побед в том сезоне одержал несчастный Боттас? Ноль. Знаете, каким было среднее превосходство Хэмилтона в квалификациях? 0,16 секунды. Учитывая «выдающиеся» субботы Переса в 2023-м, подобный разрыв в таких обстоятельствах кажется сюрреалистичным. Но математику не обманешь.

Перес в сезоне-2022. Здесь не будет лишним напомнить, что в том году, в отличие от обстоятельств 2018-го, у «Ред Булл» по итогу вообще не было конкурентов. «Феррари» задала жару в самом начале, но потом всё пошло куда-то не туда. И как там дела у Чеко против Макса? 0,3 секунды отставания в квалификациях в среднем за сезон, плюс два чистых невыхода в третий сегмент. Комментарии излишни."
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Minuvert
Может просто Льюис был не так силен на фоне своих напарников
это было мало заметно нв фоне космовозности болида, хотя лично для меня почти всегда очевидно, особенно когда притворяясь ныл что пришлось превозмочь на 13 болиде чемпа(🤡) , ну а теперь когда маски чемпиона слетели все стало видно как при дневном свете, недосемикратный напарника обходит только с помощью манипуляций тотохи😄
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Paninaro
Недодвухкратного явно задело, иначе проигнорировал бы вопрос. Как сказал бы Кими - без комментариев.) А по фактам - да, если даже Дэн укатал его в двух сезонах, несложно догадаться, что было бы, если бы тапка в дебюте кинули под Алонсо. Испанец его просто размазал бы.
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alex1382
Ответ Mittermeyer
Фернандо сильнее Гасли, Рикьярдо и Албона? Просто он тоже чемпион мира, но это как известно ни о чем не говорит.
про Фернандо речь не идёт, если ты не заметил
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strelf1
Ответ Paninaro
Недодвухкратного явно задело, иначе проигнорировал бы вопрос. Как сказал бы Кими - без комментариев.) А по фактам - да, если даже Дэн укатал его в двух сезонах, несложно догадаться, что было бы, если бы тапка в дебюте кинули под Алонсо. Испанец его просто размазал бы.
Ну не "даже", но в целом да.
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dmitry79
Зря Льюис подписал контракт с Мерседесом - надо было попроситься за бесплатно в РБ на годик, чтобы доказать, кто быстрее.
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alex1382
Ответ Сергей Евсеев
Палка о двух концах. И очевидно, что выбор будет зависеть от личных пристрастий. Можно заявлять, что темп Мерседеса нужно измерять по Боттасу, но тогда нужно и темп РБ измерять по Пересу. Можно сказать,что напарники Льюиса были сильнее, а можно сказать, что Макс просто значительно выше уровнем и из-за этого его напарники кажутся слабыми. Вот только в 2019-2020 годах Макс побеждал, боролся с Боттасом за второе место в личном зачете, а Льюис два года без побед и не борется даже с Пересом.
согласен. И ещё не понятно как определить уровень тех же Баттона, Росберга и Рассела...сильнее они тех же Гасли, Рикьярдо и Албона? То что Баттон и Росберг были чемпионами, это ещё ни о чём не говорит
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Paninaro
Ответ Дмитрий Фурсов
Баттон в сезонах 2004-2006 очень даже круто ехал, его называть середняком очень опрометчиво. Были и подиумы, и победа
Очень спорно. В 2004 БАР была второй по силе машиной - у Баттона ни одной победы. Хотя Трулли, Райкконен и Монтойя выиграли гонки на более слабых тачках. В 2006 он выиграл только потому, что лидирующий в полуминуте впереди Алонсо сошёл по техническим причинам. Ну и ехать круто на фоне тогдашних напарников Баттона - не великое достижение.
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strelf1
Ответ Schiaff1no
Да как минимум сэр на 13 лет старше. Легко смотреть на ситуацию ретроспективно, зная конец карьеры пилотов. Вряд ли кто-то удивится если условный Перец, Албон, Рик заборятся с чемпионство в ближайшие пять лет. Называть их слабыми как минимум неуважительно
Ну в целом все варианты действительно выглядят удивительными. По Рику ещё пару лет назад можно было представить, но сейчас, увы, это очень маловероятно. Остальные давно и прочно в середняках.
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strelf1
Ответ alex1382
Баттон до Брауна, был типичным середняком, вроде Гасли. Потом оказался в нужное время в нужном месте. Кто знает, может и Гасли так повезёт
Ну так именно что чемпионство Баттона не отнесёшь к разряду "вряд ли кто-то удивится", оно было именно что удивительным)
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