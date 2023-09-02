«Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» трудно смириться с поражением». Ферстаппен – о словах Хэмилтона про силу напарников
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на недавнее высказывание Льюиса Хэмилтона о силе напарников действующего чемпиона.
Хэмилтон заявил, что считает гонщиков, с которыми выступал за одну команду по ходу карьеры, значительно сильнее тех, с кем на данный момент приходилось бороться Ферстаппену.
«Я не знаю – может, он немного завидует моим нынешним успехам. Может он думает, что что-то выигрывает, делая подобные заявления, но лично мне вообще все равно.
Мне кажется, что после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» просто трудно смириться с поражением сейчас.
Но в какой-то момент вы должны начать смотреть на вещи как реалисты – и отдавать должное соперникам, если они оказались лучше. Мы делали это, когда доминировал «Мерседес», и тоже признавали ситуацию, говоря: «Да, нам нужно работать усерднее, потому что сейчас мы недостаточно хороши».
Они могут продолжать кричать о том, что в том, чего мы добились, нет ничего особенного…но в первую очередь нужно смотреть на себя», – рассказал Ферстаппен.
Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»
он сказал что его напарники были сильнее напарников Ферстаппена,и не говорил что он их как-то уничтожал.
По факту один Алонсо стоит всех напарников Ферстаппена вместе взятых.
Именно так себя ведут ограниченные люди. Если вопрос неудобен, отвечают на другой, удобный.
Мерс не устает посыпать голову пеплом по поводу качества своего нынешнего драндулета. И все время лопочет о "догонянии" РБ.
Но причем тут это, если речь шла о напарниках?😉🤣
а чеко слаб и как гонщик и психологически чего стоят его слова что он не хочет бороться за лидерство на этом этапе.
Вот только в 2019-2020 годах Макс побеждал, боролся с Боттасом за второе место в личном зачете, а Льюис два года без побед и не борется даже с Пересом.
" В битве Хэмилтона с Боттасом и Ферстаппена с Пересом сравнивались только относительно релевантные квалификации. Те, где напарники вдвоём добирались до третьего сегмента (Валттери по этому показателю и вовсе рекордсмен). Удивительно, но после отсева всех нерелевантных сравнений выборка получилась максимально строгой — 17–18 гонок в рамках одного сезона, не меньше и не больше.
Боттас в сезоне-2017. Первый сезон Валттери после внезапного побега Росберга превзошёл и без того слабые ожидания болельщиков. Финн выиграл достаточное количество гонок и поулов, но среднее отставание в квалификациях сейчас, с учётом актуальной репутации Боттаса, кажется не таким уж и большим: 0,255 секунды. Но первый сезон — на то и первый. Валттери за него похвалили в предвкушении чего-то большего на следующий год. Ах да, квалификационный счёт с Хэмилтоном — 13:7 в пользу британца.
Перес в сезоне-2021. Мы даже опустим 20:2 по итогам сезона в пользу Макса. Разница в квалификациях — 0,4 секунды в среднем, плюс чистых три (!) невыхода в третий сегмент просто потому, что Перес не смог показать достойный круг. Напомним, после Абу-Даби-2021 Чеко получил гордое прозвище Министр обороны за действительно блестящее сдерживание Хэмилтона в нужный момент. Но в целом сезон для великого середняка с точки зрения борьбы с Максом оказался провальным. С другой стороны, это первый год Переса в «Ред Булл», поэтому взятки гладки. С третьей — если сравнить его с дебютным сезоном Боттаса в «Мерседесе», хочется просто поаплодировать.
Боттас в сезоне-2018. Тут важно напомнить, что с точки зрения турнирной таблицы финн превзошёл самого себя. В борьбе «Мерседеса» и «Феррари» Валттери умудрился занять в личном зачёте пятое место. Та самая точка невозврата по отношению болельщиков к Боттасу случилась именно в этом году. С ходу на ум приходят Монца-2018, где пилот «Мерседеса» успешно сдержал Кими Райкконена на пути к победе, заслужив от Тото Вольфа прозвище Wingman, ну и Гран-при России того же года, когда финн покорно пропустил Льюиса Хэмилтона к очередной победе без какой-либо турнирной необходимости. Скажем больше — помните, сколько побед в том сезоне одержал несчастный Боттас? Ноль. Знаете, каким было среднее превосходство Хэмилтона в квалификациях? 0,16 секунды. Учитывая «выдающиеся» субботы Переса в 2023-м, подобный разрыв в таких обстоятельствах кажется сюрреалистичным. Но математику не обманешь.
Перес в сезоне-2022. Здесь не будет лишним напомнить, что в том году, в отличие от обстоятельств 2018-го, у «Ред Булл» по итогу вообще не было конкурентов. «Феррари» задала жару в самом начале, но потом всё пошло куда-то не туда. И как там дела у Чеко против Макса? 0,3 секунды отставания в квалификациях в среднем за сезон, плюс два чистых невыхода в третий сегмент. Комментарии излишни."