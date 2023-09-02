Формула-3. Италия. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 16-й
Гонщик «МП Моторспорт» Франко Колапинто одержал победу в спринте «Формулы-3» в Монце с поула.
На старте Мари Бойя обогнал напарника, однако впоследствии Колапинто вернул себе первую позицию. На последнем круге новый чемпион Габрэль Бортолето из «Трайдента» обогнал Бойю и финишировал вторым.
Пауль Арон («Према») и Пепе Марти («Кампос»), занимавшие второе и третье места в чемпионате, сошли после аварий на первом круге.
Пилот «Йенцера» Никита Бедрин стартовал 24-м после технических проблем в практике и пропуска квалификации и завершил заезд 16-м.
Успех позволил Колапинто выйти на вторую строчку в личном зачете перед финалом сезона, который состоится завтра, 3 сентября. На счету Бортолето 153 очков, Колапинто заработал 110, Арон – 106, Марти – 105, пилот «Премы» Зак О’Салливан – 101. Бедрин располагается на 17-й позиции с 24 баллами.
Бортолето стал чемпионом «Формулы-3»
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