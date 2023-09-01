Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й

Гонщик «АРТ» стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-2» в Монце.

Лидер сезона опередил пилота «Премы» Оливера Бермэна и Романа Штанека из « ». Напарник Пуршера Виктор Мартен показал пятое время, следующий вторым в чемпионате Фредерик Вести (« ») – восьмое. Другие претенденты на титул оказались во второй десятке: («Виртуози») расположился на 14-й строчке, Аюму Иваса (« ») – на 15-й.

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