Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й

Теги АРТ Формула-2 ДАМС Трайдент Према Джек Дуэн Фредерик Вести Виртуози Тео Пуршер Виктор Мартен Аюму Иваса Авто

Гонщик «АРТ» Тео Пуршер стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-2» в Монце.

Лидер сезона опередил пилота «Премы» Оливера Бермэна и Романа Штанека из «Трайдента». Напарник Пуршера Виктор Мартен показал пятое время, следующий вторым в чемпионате Фредерик Вести («Према») – восьмое. Другие претенденты на титул оказались во второй десятке: Джек Дуэн («Виртуози») расположился на 14-й строчке, Аюму Иваса («ДАМС») – на 15-й.

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