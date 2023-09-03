MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл гонку, Виньялес – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя сошел
Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро одержал победу в Гран-при Каталонии MotoGP.
Маверик Виньялес обеспечил команде дубль, финишировав вторым, третье и четвертое места заняли напарники по «Прамаку» Хорхе Мартин и Жоан Зарко.
Заезд начался массовым завалом и аварией лидера сезона Франческо Баньяи, что привело к появлению красных флагов. Пилота «Дукати» и его напарника Энеа Бастианини отправили в больницу, остальные участники инцидентов продолжили борьбу. Баньяя мог получить серьезную травму, однако на момент публикации новости информации о повреждениях не было.
Баньяя попал в медицинский центр после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом
MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й
MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл квалификацию, Алеш Эспаргаро – 2-й, Оливейра – 3-й
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Командный зачёт:
1. Прамак - 351 очко
2. VR 46 - 314
3. Дукати - 295
4. КТМ - 270
5. Априлия - 267
6. Ямаха - 149