MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл гонку, Виньялес – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя сошел

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Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро одержал победу в Гран-при Каталонии MotoGP.

Маверик Виньялес обеспечил команде дубль, финишировав вторым, третье и четвертое места заняли напарники по «Прамаку» Хорхе Мартин и Жоан Зарко.

Заезд начался массовым завалом и аварией лидера сезона Франческо Баньяи, что привело к появлению красных флагов. Пилота «Дукати» и его напарника Энеа Бастианини отправили в больницу, остальные участники инцидентов продолжили борьбу. Баньяя мог получить серьезную травму, однако на момент публикации новости информации о повреждениях не было.

Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
3 сентября 2022 года
Гонка
 
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 23 круга
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +2,831
4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,867
5. Мигел Оливейра («РНФ») +7,529
6. Алекс Маркес («Грезини») +10,590
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821
8. Джек Миллер («КТМ») +10,880
9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +12,889
10. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +13,280
11. Лука Марини («ВР46») +16,491
12. Марко Беццекки («ВР46») +16,561
13. Марк Маркес («Хонда») +21,616
14. Франко Морбиделли («Ямаха») +23,108
15. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +26,740
16. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +28,860
17. Хоан Мир («Хонда») +33,929
 
Сошли:
 
Рауль Фернандес («РНФ»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Пол Эспаргаро («Гасгас»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 260 очков
2. Хорхе Мартин – 210
3. Марко Беццекки – 189
4. Брэд Биндер – 166
5. Алеш Эспаргаро – 154
 

Баньяя попал в медицинский центр после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом

MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й

MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл квалификацию, Алеш Эспаргаро – 2-й, Оливейра – 3-й

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1 комментарий

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Birdman
Априлия браво!
Командный зачёт:
1. Прамак - 351 очко
2. VR 46 - 314
3. Дукати - 295
4. КТМ - 270
5. Априлия - 267
6. Ямаха - 149
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+3
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