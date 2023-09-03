MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл гонку, Виньялес – 2-й, Мартин – 3-й, Баньяя сошел

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро одержал победу в Гран-при Каталонии MotoGP.

Маверик Виньялес обеспечил команде дубль, финишировав вторым, третье и четвертое места заняли напарники по «Прамаку» Хорхе Мартин и Жоан Зарко.

Заезд начался массовым завалом и аварией лидера сезона Франческо Баньяи, что привело к появлению красных флагов. Пилота «Дукати» и его напарника Энеа Бастианини отправили в больницу, остальные участники инцидентов продолжили борьбу. Баньяя мог получить серьезную травму, однако на момент публикации новости информации о повреждениях не было.

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

3 сентября 2022 года

Гонка

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 23 круга

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377

3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +2,831

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,867

5. Мигел Оливейра («РНФ») +7,529

6. Алекс Маркес («Грезини») +10,590

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821

8. Джек Миллер («КТМ») +10,880

9. Аугусто Фернандес («Гасгас») +12,889

10. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +13,280

11. Лука Марини («ВР46») +16,491

12. Марко Беццекки («ВР46») +16,561

13. Марк Маркес («Хонда») +21,616

14. Франко Морбиделли («Ямаха») +23,108

15. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +26,740

16. Икер Лекуона («ЛЧР Хонда») +28,860

17. Хоан Мир («Хонда») +33,929

Сошли:

Рауль Фернандес («РНФ»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Пол Эспаргаро («Гасгас»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Энеа Бастианини («Дукати»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 260 очков

2. Хорхе Мартин – 210

3. Марко Беццекки – 189

4. Брэд Биндер – 166

5. Алеш Эспаргаро – 154

Баньяя попал в медицинский центр после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом

MotoGP. Гран-при Каталонии. Алеш Эспаргаро выиграл спринт, Баньяя – 2-й, Виньялес – 3-й

MotoGP. Гран-при Каталонии. Баньяя выиграл квалификацию, Алеш Эспаргаро – 2-й, Оливейра – 3-й

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