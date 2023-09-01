«Формула-1» запретила Массе посещение паддока на Гран-при Италии

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса не появится в паддоке в Монце перед .

Как стало известно бразильскому подразделению издания Motorsport, в «Формуле-1» обратились к Массе с настоятельной просьбой не приезжать на Гран-при и не посещать автодром. В результате Массе пришлось изменить планы и остаться в Бразилии.

Масса подал иск на «Формулу-1» и в связи с возможным пересмотром результатов сезона-2008 и требованием компенсации. Также Масса хочет официального признания того, что если бы результаты скандального Гран-при Сингапура 2008 года были аннулированы – поскольку, как потом выяснилось, были подстроены, – именно он должен был стать чемпионом «Формулы-1» в тот сезон.

Также в «Формуле-1» потребовали убрать с трибун баннер, на котором написано: «Фелипе Масса – чемпион «Формулы-1» 2008 года».

Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»

В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса – чемпион мира 2008 года»