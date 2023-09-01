«Формула-1» запретила Массе посещение паддока на Гран-при Италии

Теги происшествия Гран-при Италии ФИА Фелипе Масса Формула-1 Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса не появится в паддоке в Монце перед Гран-при Италии.

Как стало известно бразильскому подразделению издания Motorsport, в «Формуле-1» обратились к Массе с настоятельной просьбой не приезжать на Гран-при и не посещать автодром. В результате Массе пришлось изменить планы и остаться в Бразилии.

Масса подал иск на «Формулу-1» и ФИА в связи с возможным пересмотром результатов сезона-2008 и требованием компенсации. Также Масса хочет официального признания того, что если бы результаты скандального Гран-при Сингапура 2008 года были аннулированы – поскольку, как потом выяснилось, были подстроены, – именно он должен был стать чемпионом «Формулы-1» в тот сезон.

Также в «Формуле-1» потребовали убрать с трибун баннер, на котором написано: «Фелипе Масса – чемпион «Формулы-1» 2008 года».

Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»

В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса – чемпион мира 2008 года»

38 комментариев

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voroninboris
ахахахахаха
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Гусев
С-свобода слова, ну да, мордор же у нас)
Его в тюрьму посадили? Присвоили незаконный статус "иноагента"? Признали " нежелательной организацией"? Не надо путать божий дар с яичницей.
+48
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Гусев
примеры по каждому моменту можно? его ОТМЕНЯЮТ в Ф1. Или ты правда не понимаешь, о чем тут статья, либо совсем тяжелый случай. Незаконный статус иноагента, ты про РТ?
Свобода слова заключается в том, что тебя за слова не преследует государство. Общество, коммерческие организации и т.д и т.п. вправе относиться к этому как угодно. Странно этого не понимать.
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Zethg95
Ответ a_chip
А есть еще сезон 2021 года… 😎
Ну и что? Отмена результатов ГП Абу-Даби и Макс все равно чемпион. По количеству побед.
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Scorpio
Ответ Алексей Гусев
С-свобода слова, ну да, мордор же у нас)
Какое отношение имеет ЧАСТНАЯ организация к свободе слова?
+13
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Earmack
Цирк.
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Женя Дерунов
это что получается шланг тоже был подстроен и он его специально оторвал?
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SQem
"обратились с просьбой" это вроде не "запретить"
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iden prime
Правильно
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Алексей Гусев
Ответ Scorpio
)) ты серьезно? Без обид, но это дичь, которую даже опровергать смешно. Тебе даже в соискании работы могут отказать без объяснения причин. А уж в посещении частных мест и подавно. Короче, дядь, ты не прав
ааа ну если тебе плевать за, что тебя не пустили в частное но общественное заведение, то да, но это твоё личное, но если без видимой причины и объяснения причин, подать в суд на возмещение морального ущерба это норма. Сравнение с устройством на работу, как минимум глупо. И не прав ты как раз. Да если ты приперся в ресторан в нулину пьяным и заявляешь "почему меня не пускают" это уже твоя не правота, как ни крути, но если нет видимых причин...
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Алексей Гусев
Ответ Scorpio
Не обязаны) В частных местах «без объяснения причин» может прозвучать легко
ну и иск в суд, легко и закрытие частного бизнеса, а потом появляются "обиженки" типо "не за что нас".
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Any
Обратились с просьбой это же не запретить или по факту именно так?)
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Филипп Черненко
Ответ Алексей Гусев
примеры по каждому моменту можно? его ОТМЕНЯЮТ в Ф1. Или ты правда не понимаешь, о чем тут статья, либо совсем тяжелый случай. Незаконный статус иноагента, ты про РТ?
15 рублей держи
+6
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Алексей Гусев
Ответ Женя Дерунов
а почему это плохо?
а почему плохо требование не выходить на митинги не согласовывая?
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FaithDevotion
Ответ Сергей Орлов
Свобода слова заключается в том, что тебя за слова не преследует государство. Общество, коммерческие организации и т.д и т.п. вправе относиться к этому как угодно. Странно этого не понимать.
Т.е. организация тебя лишает средств к существованию. Классная свобода выходит
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ральф шумахер
Ответ Алексей Гусев
С-свобода слова, ну да, мордор же у нас)
Да, у вас мордор, где за слова дают лет 7, а политикам и 20.

Тут, Филиппе может купить билет на трибуны. В паддоке, под камеры, бесплатно - да, организация не хочет видеть человека, который хочет ее засудить на десятки миллионов долларов. Это абсолютно логично.
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ральф шумахер
Ответ Алексей Гусев
ну "ЧАСТНАЯ организация" не должна отвечать законам общества в котором находится? То есть, грубо говоря, твоя ИП не должна отвечать законам РФ или союза стран в котором находится?
Проведем параллель с частным бизнесом, например рестораном. В зал его пустят и покормят, за деньги. Бесплатно в ВИП зал - нет.
Может купить билет в паддок клаб, тысяч 5 долларов и судиться, если не пустят, конечно. А так, ему просто не дали бесплатный билет.
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ральф шумахер
Ответ Алексей Гусев
поумней нечего придумать?) шутничог)
вам щас больше платят? 20?
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Алексей Гусев
Ответ ральф шумахер
вам щас больше платят? 20?
да быстрей в гривнах вашим плотют.
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Женя Дерунов
Ответ Алексей Гусев
Ну так что же Масса нарушил? И да, конкретно по вопросу, я по крайней мере уточню причину почему меня не пропускают? Объяснять они обязаны...
так его не пускают или попросили не приезжать?
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Алексей Гусев
Ответ Женя Дерунов
так его не пускают или попросили не приезжать?
а по последнему предложению нет вопросов?
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Женя Дерунов
Ответ Алексей Гусев
а по последнему предложению нет вопросов?
по какому? требование убрать баннер ?
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Алексей Гусев
Ответ Сергей Орлов
Свобода слова заключается в том, что тебя за слова не преследует государство. Общество, коммерческие организации и т.д и т.п. вправе относиться к этому как угодно. Странно этого не понимать.
ну да Асанж с тобой согласен и иже с ним. Как и "штурмовавшие белый дом". А у тебя примеры описанного тобой будут? Посаженные, "незаконно выданные статусы" и т.д.
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Алексей Гусев
Ответ Женя Дерунов
по какому? требование убрать баннер ?
да
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Женя Дерунов
Ответ Алексей Гусев
да
а почему это плохо?
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