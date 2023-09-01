«Формула-1» запретила Массе посещение паддока на Гран-при Италии
Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса не появится в паддоке в Монце перед Гран-при Италии.
Как стало известно бразильскому подразделению издания Motorsport, в «Формуле-1» обратились к Массе с настоятельной просьбой не приезжать на Гран-при и не посещать автодром. В результате Массе пришлось изменить планы и остаться в Бразилии.
Масса подал иск на «Формулу-1» и ФИА в связи с возможным пересмотром результатов сезона-2008 и требованием компенсации. Также Масса хочет официального признания того, что если бы результаты скандального Гран-при Сингапура 2008 года были аннулированы – поскольку, как потом выяснилось, были подстроены, – именно он должен был стать чемпионом «Формулы-1» в тот сезон.
Также в «Формуле-1» потребовали убрать с трибун баннер, на котором написано: «Фелипе Масса – чемпион «Формулы-1» 2008 года».
Фелипе Масса об иске: «Я делаю это ради справедливости, а не ради денег»
В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса – чемпион мира 2008 года»
Тут, Филиппе может купить билет на трибуны. В паддоке, под камеры, бесплатно - да, организация не хочет видеть человека, который хочет ее засудить на десятки миллионов долларов. Это абсолютно логично.
Может купить билет в паддок клаб, тысяч 5 долларов и судиться, если не пустят, конечно. А так, ему просто не дали бесплатный билет.