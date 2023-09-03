Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Италии, где финишировал пятым, а – шестым.

«Было много инцидентов, нужно быть осторожными, не слишком сильно праздновать пятое и шестое место. Думаю, сегодня мы заработали максимально возможное количество очков.

По-моему, оба штрафа (Льюиса и Джорджа по ходу гонку оштрафовали на пять секунд – Sports.ru) можно оправдать, так что нужно изучить этот вопрос и понять, как избежать подобного в будущем.

Трасса в Сингапуре должна подойти нам, так что мы должны извлечь там максимум», – сказал Вольфф.

Также Тото высказался о рекорде Макса Ферстаппена: в Монце пилот « » одержал 10-ю победу подряд и превзошел достижение Себастьяна Феттеля.

«Наша ситуация слегка отличалась, потому что у нас пилоты сражались друг с другом. Не знаю, заботит ли его [Хэмилтона] рекорд. Эти цифры не имеют для меня никакого значения. Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает».

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й