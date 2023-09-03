Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: «Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает»

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Италии, где Джордж Расселл финишировал пятым, а Льюис Хэмилтон – шестым.

«Было много инцидентов, нужно быть осторожными, не слишком сильно праздновать пятое и шестое место. Думаю, сегодня мы заработали максимально возможное количество очков.

По-моему, оба штрафа (Льюиса и Джорджа по ходу гонку оштрафовали на пять секунд – Sports.ru) можно оправдать, так что нужно изучить этот вопрос и понять, как избежать подобного в будущем.

Трасса в Сингапуре должна подойти нам, так что мы должны извлечь там максимум», – сказал Вольфф.

Также Тото высказался о рекорде Макса Ферстаппена: в Монце пилот «Ред Булл» одержал 10-ю победу подряд и превзошел достижение Себастьяна Феттеля.

«Наша ситуация слегка отличалась, потому что у нас пилоты сражались друг с другом. Не знаю, заботит ли его [Хэмилтона] рекорд. Эти цифры не имеют для меня никакого значения. Это все для «Википедии». Все равно это никто не читает».

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

45 комментариев

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sticky fingers
Адекватный человек бы поздравил, сказал бы «хорошая работа, нам самим нужно трудиться усерднее и т.д.» В таком духе. Но адекватный это не про тотошку. С гнильцой человек.
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Сергей Евсеев
Человек потерял уважение еще в 2021, оправдывая Сильверстоун, а в последнее время теряет человеческое достоинство.
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Юрий Суетин
"Да не бомбит у меня!!11", - крикнул Тото и разбил кулаком стол
+52
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Великий Алонсо
Тото пьяный что ли? Это с кем у Хэмилтона борьба была? 🤡🤡🤡 С Росбергом - да, с Боттасом - нет
+36
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Мария Голденштерн
О 7ми титулах сИра - это всё для Википедии.)
+25
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+22
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Grigpar
Как же льется желчь от них.
+23
-3
+20
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Роман
Пошло нытьё из рядов чёрных превозмогателей
+21
-5
+16
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alex8895
Тото Вольфф о рекорде Ферстаппена: Это все для Википедии. Имеют значение только рекорды сэра Хэмилтона
+20
-4
+16
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Alexey Konev
конечно, не читает. особенно липовый семикратный не читает, пусть отдас титул Массе
+17
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Alex_nder
Жаба душит двух подруг, сколько счастья Максу вдруг… 😂😂😂
+13
0
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FaithDevotion
Ответ sticky fingers
Адекватный человек бы поздравил, сказал бы «хорошая работа, нам самим нужно трудиться усерднее и т.д.» В таком духе. Но адекватный это не про тотошку. С гнильцой человек.
Назвать тотошку человеком с гнильцой - оскорблять гнильцу)
+11
0
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alex1382
интересно, а Тотоха был такого же мнения, когда Люська 100 побед одержал?
+12
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Дмитрий Дудников
Ответ Юрий Суетин
"Да не бомбит у меня!!11", - крикнул Тото и разбил кулаком стол
И наушники!)))
+10
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Konstantin Burõi
Ок, тогда 7* титулов (по факту 6) титулов карла 44-ого это все фигня, для википедии, которую никто не читает)
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うちはイタチ
Ответ Багира!
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сэр, вы обронили - 🤡
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_Nibelungen_
Бессильная злоба тотошки, картина маслом.
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igoru
Ответ Мария Голденштерн
О 7ми титулах сИра - это всё для Википедии.)
Так то 6.
+8
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Дмитрий Дудников
Но сам-то Тото читает, раз знает что там написано)))
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Док163
Как же их жаба задушила :)))
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Анатолий Дегтярёв
Уахахахаа,вот это агония))
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NastyNay
так в Ред Балл тоже пилоты сражаться. Просто Ферстаппен всегда сильнее. В чем проблема?
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Ascari
А вот про рекорды Хама Тотон всегда говорил, что они очень важны и как он рад и горд, что они их устанавливают))
+7
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SQem
ХЗ. я вот Википедию читаю. И очень много. Про Формулу тож.
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Ascari
Вот уже после заголовка хмыкнул:
-" Нико/Вальтери, это Джеймс..."))))
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Alexey Konev
Ответ Багира!
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вина в том, Хэма снесло в него? здоров?
+3
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