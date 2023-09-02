Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

Теги результаты Гран-при Италии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Карлос Сайнс принес «Феррари» победу в квалификации к Гран-при Италии.

В субботу, 2 сентября, в Монце прошла квалификация к 14-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Италии.

Следить за событиями квалификации можно было на странице нашего онлайна:

Квалификация «Ф-1» в Италии – и ракета «Феррари» вновь в форме: Сайнс на поуле в Монце

Автодром Монца, Монца
2 сентября 2023 года
Квалификация
Топ-10
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.20,294
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,013
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,067
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,377
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,394
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,466
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,491
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,526
9. Ландо Норрис («Макларен») +0,685
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,123
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

158 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Макеев
Когда кто то говорит мол машину Переса подкручивают то попрошу обратить внимание на Астон Мартин где никаких подкруток быть не может
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Максим Макеев
Когда кто то говорит мол машину Переса подкручивают то попрошу обратить внимание на Астон Мартин где никаких подкруток быть не может
а представьте если команда ещё и на стролла работает, а он не едет))
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Даже новичок Лоусон, ехающий вторую гонку пробился в Q2, а сынок на Астоне потенциально подиумной машине не то что не может выйти в Q2, а становится последним, гений!
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WINWOLF
Карлито с поулом, но Макс завтра все равно обгонит и уедет в закат. Для Фур завтра подиум будет хорошим результатом.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kappa Kappish
На первом же круге, тапок уедет в закат
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Armeec1991
Макс даже по гравию везёт 0,3 сек Пересу
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
Ответ Grigpar
Стролл гениальная днина. 20-й в Монце. Теперь только времена F2 ставить. Дальше падать некуда.
Он на откровенном корыте в 2018 там очки брал, да и вообще трасса была его. Такое ощущение, что он просто забил, прогресса за 7 лет нет
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
daurenkz
Албон - Красава!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Если бы Феррари штрафанули - тифози разнесли бы трассу и моторхоум 🤣
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Сайнс весь уикенд показывал себя лучшим образом и заслужил эту победу
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Last avenger
Чёт эклер сливает королю гравия
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Ну теперь главная задача Феррари на завтра - НЕ НАЛАЖАТЬ по тактике!!!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Леклер с Сайнсом "красавцы", после квалы штрафы получат и обосрут себе домашнюю гонку, где есть шансы побороться за топ-3.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
checker
Интересная квала, Карлос герой, Шарль прекрасно говорит на итальянском..) Forza Ferrari!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WINWOLF
Стролл конечно эпическое дно.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Жаль, что в гонке ничего не поменяется и Макс спокойно проедет Феррари
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mortimer1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну теперь главная задача Феррари на завтра - НЕ НАЛАЖАТЬ по тактике!!!
Вы слишком завышаете планку для Феррари)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дандрей
Вперед, Албон)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дандрей
Не Другович ты мне - скажет старший Стролл)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Стролл гениальная днина. 20-й в Монце. Теперь только времена F2 ставить. Дальше падать некуда.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir RA108
Стролл последний. Сажайте уже Друговича, хуже не будет. 🤦
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
хорошая квала, неужели за Феррари можно порадоваться!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex1382
Ответ Andres Dandaras
А что минусите? Нравится цирк 1 актера весь сезон смотреть ?
чтобы ухмылку с твоей хлеборезки снять
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
опять строллу подсунули 10 машину чемпионата)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ Женя Дерунов
у меня такое ощущение что фуры весь год строят тачку чисто для гонки в Италии
))) еще в Австрии едут
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий