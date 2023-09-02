Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

Карлос Сайнс принес «Феррари» победу в квалификации к Гран-при Италии.

В субботу, 2 сентября, в Монце прошла квалификация к 14-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Италии.

Следить за событиями квалификации можно было на странице нашего онлайна:

Квалификация «Ф-1» в Италии – и ракета «Феррари» вновь в форме: Сайнс на поуле в Монце

Автодром Монца, Монца

2 сентября 2023 года

Квалификация

Топ-10

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.20,294

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,013

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,067

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,377

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,394

6. Алекс Албон («Уильямс») +0,466

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,491

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,526

9. Ландо Норрис («Макларен») +0,685

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,123

Выбыли после второго сегмента:

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Логан Сарджент («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

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