Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Карлос Сайнс принес «Феррари» победу в квалификации к Гран-при Италии.
В субботу, 2 сентября, в Монце прошла квалификация к 14-му этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Италии.
Следить за событиями квалификации можно было на странице нашего онлайна:
Квалификация «Ф-1» в Италии – и ракета «Феррари» вновь в форме: Сайнс на поуле в Монце
Автодром Монца, Монца
2 сентября 2023 года
Квалификация
Топ-10
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.20,294
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,013
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,067
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,377
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,394
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,466
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,491
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,526
9. Ландо Норрис («Макларен») +0,685
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,123
Выбыли после второго сегмента:
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов:
Изображение кликабельно.
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