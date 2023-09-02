17-летний юниор «Мерседеса» Антонелли перейдет в «Ф-2» без участия в «Ф-3» и будет выступать за «Прему» в 2024 году (It.motorsport)

Теги возможные переходы Мерседес Формула-3 АРТ Формула-2 Према Формула-4 Фредерик Вести Тео Пуршер Оливер Бермэн Авто

Восходящая звезда итальянского автоспорта Андреа Кими Антонелли перейдет в «Формулу-2», минуя «Формулу-3».

17-летний юниор «Мерседеса» дебютирует во второй «формуле» в 2024 году в составе «Премы». Новость опубликовал сайт Italiaracing, а итальянская версия Motorsport.com подтвердила информацию со ссылкой на собственные источники.

В нынешнем сезоне цвета «Премы» в «Ф-2» защищают Фредерик Вести, сражающийся с пилотом «АРТ» Тео Пуршером за титул, и Оливер Бермэн.

Антонелли – чемпион итальянской и немецкой «Формул-4» 2022 года, Регионального ближневосточного чемпионата «Формулы» 2023 года и лидер Регионального европейского чемпионата «Формулы» текущего сезона.

«Формула-2» представила болид 2024 года

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hypnotoad94
Итальянец, да еще и Кими. Все данные для Ф1 есть)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
у меня вопрос почему он не в программе Феррари?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий