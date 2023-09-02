17-летний юниор «Мерседеса» Антонелли перейдет в «Ф-2» без участия в «Ф-3» и будет выступать за «Прему» в 2024 году (It.motorsport)

Восходящая звезда итальянского автоспорта Андреа Кими Антонелли перейдет в «Формулу-2», минуя «Формулу-3».

17-летний юниор « » дебютирует во второй «формуле» в 2024 году в составе «Премы». Новость опубликовал сайт Italiaracing, а итальянская версия Motorsport.com подтвердила информацию со ссылкой на собственные источники.

В нынешнем сезоне цвета «Премы» в «Ф-2» защищают Фредерик Вести, сражающийся с пилотом «АРТ» за титул, и Оливер Бермэн.

Антонелли – чемпион итальянской и немецкой «Формул-4» 2022 года, Регионального ближневосточного чемпионата «Формулы» 2023 года и лидер Регионального европейского чемпионата « » текущего сезона.

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