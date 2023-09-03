Кристиан Хорнер: «Сайнс защищался так, словно от этого зависела его жизнь»

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги , где его команда взяла дубль.

При этом одержал 10-ю победу побед, тем самым побив рекорд Себастьяна Феттеля.

«Нам пришлось нелегко. « » были быстры сегодня. Карлос [Сайнс] защищался так, словно от этого зависела его жизнь – так что сперва Максу пришлось его обогнать, и затем мы смогли создать отрыв.

Теперь у Макса десять побед подряд, что невероятно. Это результат огромных усилий каждого из отделов команды.

« » – самый большой командный вид спорта в мире: нужен каждый член команды, который будет выполнять свою работу. Эта победа принадлежит всем в «Ред Булл», все отлично постарались.

Для нас эта победа многое значит», – сказал Хорнер.

Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд

«Ред Булл» выиграл 15 Гран-при подряд и улучшил предыдущий рекорд на 4 победы