Кристиан Хорнер: «Сайнс защищался так, словно от этого зависела его жизнь»

Теги Гран-при Италии Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги Гран-при Италии, где его команда взяла дубль.

При этом Макс Ферстаппен одержал 10-ю победу побед, тем самым побив рекорд Себастьяна Феттеля.

«Нам пришлось нелегко. «Феррари» были быстры сегодня. Карлос [Сайнс] защищался так, словно от этого зависела его жизнь – так что сперва Максу пришлось его обогнать, и затем мы смогли создать отрыв.

Теперь у Макса десять побед подряд, что невероятно. Это результат огромных усилий каждого из отделов команды.

«Формула-1» – самый большой командный вид спорта в мире: нужен каждый член команды, который будет выполнять свою работу. Эта победа принадлежит всем в «Ред Булл», все отлично постарались.

Для нас эта победа многое значит», – сказал Хорнер.

Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд

«Ред Булл» выиграл 15 Гран-при подряд и улучшил предыдущий рекорд на 4 победы

9 комментариев

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Minuvert
Не заедь на подиум, сицилийские тиффози могли и рыбу дохлую прислать
+7
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+7
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Alex Sin
Карлос защищался как мог, а Мог был крепкий парень. Карлос красавец, не дрогнул и не закрашил, ошибся при торможении, ну так а что было делать. Плюс сказывается недостаток опыта борьбы за победы.
+6
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TY-214
Ответ Minuvert
Не заедь на подиум, сицилийские тиффози могли и рыбу дохлую прислать
В южной Италии народ весьма индифферентен к Ф1. Будучи в Катании, так не нашёл ни одного бара,, чтобы трансляцию посмотреть.
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+3
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Ascari
Ответ Minuvert
В Италии не довелось побывать, но, судя по TV-картинке, сложилось ощущение, что Феррари воспринимается как национальное достояние и Ф1 всеми любима.
В основном для северной части Италии.
Вообще же север и юг Италии - это практически разные государства и разные люди с разными интересами
+1
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Дмитрий Дудников
Ответ Minuvert
Не заедь на подиум, сицилийские тиффози могли и рыбу дохлую прислать
Возможно, до гонки, прислали голову жеребца и он всё понял.
+1
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Minuvert
Ответ TY-214
В южной Италии народ весьма индифферентен к Ф1. Будучи в Катании, так не нашёл ни одного бара,, чтобы трансляцию посмотреть.
В Италии не довелось побывать, но, судя по TV-картинке, сложилось ощущение, что Феррари воспринимается как национальное достояние и Ф1 всеми любима.
0
0
0
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Minuvert
Ответ Ascari
В основном для северной части Италии. Вообще же север и юг Италии - это практически разные государства и разные люди с разными интересами
Спасибо за экскурс
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Шлёпа
Ответ TY-214
В южной Италии народ весьма индифферентен к Ф1. Будучи в Катании, так не нашёл ни одного бара,, чтобы трансляцию посмотреть.
В Риме тоже самое, я спросила у местных, мне ответили: за гонками это в Маранелло, а мы любим футбол
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