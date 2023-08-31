Хэмилтон и Расселл будут выступать за «Мерседес» до конца 2025 года

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон продолжит гоняться за «Мерседес» как минимум до конца сезона-2025.

Команда объявила о заключении новой многолетней сделки с семикратным чемпионом «Формулы-1». Предыдущее соглашение истекало в конце 2023 года.

Льюис представляет немецкую команду с сезона-2013 и в ее составе выиграл шесть титулов.

Кроме того, «Мерседес» подтвердил, что Джордж Расселл будет выступать в паре с Хэмилтоном до конца 2025 года. Ранее было известно, что контракт Джорджа действует по меньшей мере до завершения сезона-2024.

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12 комментариев

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Scorpio
ну, логично - до конца регламента, а там уже каждая сторона посмотрит
+11
-1
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Nachtigall
Чудесно 👍👍👍
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Дмитрий Мешавкин
Ответ Train67
Рассел не топ пилот, поэтому Льюиса и продлили несмотря на возраст. Я думаю сам Льюис уже хочет чтобы кто-то смог продолжить его работу в Мерседесе, но кто его заменить то может сейчас? Из других команд тяжело будет себе пилота подписать, Пиастри мог бы заменить, но Макларен согласится его отпустить? Или Окона из Альпин? Мерседесу надо серьёзно думать о замене.
Расселл не топ пилот, зато Пиастри и Окон могли бы заменить Хэмилтона
+1
0
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grag68
Ответ Train67
Рассел не топ пилот, поэтому Льюиса и продлили несмотря на возраст. Я думаю сам Льюис уже хочет чтобы кто-то смог продолжить его работу в Мерседесе, но кто его заменить то может сейчас? Из других команд тяжело будет себе пилота подписать, Пиастри мог бы заменить, но Макларен согласится его отпустить? Или Окона из Альпин? Мерседесу надо серьёзно думать о замене.
Рассел топ пилот уровня Хэма. Если и уступает, то очень не много. Хотелось бы посмотреть на них в борьбе за чашку
+3
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<~Inter~>
Хэм может и закончить, если не увидит перспектив на титул
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TravenS
Ответ Иван Иванов
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