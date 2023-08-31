Хэмилтон и Расселл будут выступать за «Мерседес» до конца 2025 года
Льюис Хэмилтон продолжит гоняться за «Мерседес» как минимум до конца сезона-2025.
Команда объявила о заключении новой многолетней сделки с семикратным чемпионом «Формулы-1». Предыдущее соглашение истекало в конце 2023 года.
Льюис представляет немецкую команду с сезона-2013 и в ее составе выиграл шесть титулов.
Кроме того, «Мерседес» подтвердил, что Джордж Расселл будет выступать в паре с Хэмилтоном до конца 2025 года. Ранее было известно, что контракт Джорджа действует по меньшей мере до завершения сезона-2024.
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