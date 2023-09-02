Стюарды посчитали, что Сайнс и Леклер не ехали «неоправданно медленно», превысив максимальное время на круге в квалификации

Теги Гран-при Италии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Шарль Леклер Авто

ФИА объяснила, почему гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер избежали наказания за превышение максимального времени на круге во время квалификации к Гран-при Италии.

Сайнс завоевал поул-позицию, Леклер стал третьим. В первом сегменте оба напарника проехали круги слишком медленно и превысили показатель 1.41,000, обозначенный Федерацией до сессии. Стюарды не стали наказывать представителей Скудерии.

Судьи выяснили, что в обоих случаях пилоты «действовали надлежащим образом, замедлившись и сместившись в сторону, чтобы не блокировать других гонщиков». Карлосу и Шарлю пришлось потерять много времени, поскольку они пропускали четырех коллег.

«Таким образом, стюарды определили, что они не ехали ««неоправданно медленно», и причиной незначительного превышения максимального времени на круге стали надлежащие действия», – говорится в заявлении на сайте ФИА.

ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

Сайнса и Леклера не наказали на превышение максимального времени на круге в квалификации к Гран-при Италии

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7 комментариев

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TylerSeguin
Сами придумали правило, сами же выкинули его в помойку. Будь это не Феррари в монце, штраф уже прилетел бы
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Le Chan
Ввели дебильное правило сказав что будут наказывать
Вот нарушение,а наказания нет вовсе,могли хотя бы денежный штраф дать.Помню у Фети в Монце все 4 колеса были за границами трассы в квале,но его не наказали придумав правило,что антикрыло за пределы трассы не вышло значит и штрафа нет ))))))))
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ням ням
На любой другой трассе получили бы штрафы.
В трансляции Ская сегодня был спец из Мерседеса (не запомнил как звали. Допишите к комменту, пож), его в том числе спросили про это. И он рассказал, что к вопросу отношение серьёзное, делали симуляции во 2й и 3й практиках, рассчитывали резервы на каждом секторе, и в квале эти 1:41 постоянно на контроле, мониторятся.
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Maxim Yarovoy
Ответ ням ням
На любой другой трассе получили бы штрафы. В трансляции Ская сегодня был спец из Мерседеса (не запомнил как звали. Допишите к комменту, пож), его в том числе спросили про это. И он рассказал, что к вопросу отношение серьёзное, делали симуляции во 2й и 3й практиках, рассчитывали резервы на каждом секторе, и в квале эти 1:41 постоянно на контроле, мониторятся.
Брэдли Лорд, директор по коммуникациям, создалось впечатление, что такая позиция в Феррари вообще не предусмотрена судя по извечный фейлам
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Ват-сон
Не давши слова, крепись, а давши, держись ©
/кажется, из кокойта сказки, но точно не итальянской и не про ФИА/
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Grigpar
Шизофрения. Придумали правило, а затем его нарушением и объяснили, что нарушения нет. :)
Вроде видно было, что тот же Сайнс тащился еле-еле и Джоу его обогнал, а затем он дал газу и проскочил мимо Джоу опять.
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ральф шумахер
Ну, кинули косточку, в обход правил. Завтра аукнется.
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