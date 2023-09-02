Стюарды посчитали, что Сайнс и Леклер не ехали «неоправданно медленно», превысив максимальное время на круге в квалификации
ФИА объяснила, почему гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер избежали наказания за превышение максимального времени на круге во время квалификации к Гран-при Италии.
Сайнс завоевал поул-позицию, Леклер стал третьим. В первом сегменте оба напарника проехали круги слишком медленно и превысили показатель 1.41,000, обозначенный Федерацией до сессии. Стюарды не стали наказывать представителей Скудерии.
Судьи выяснили, что в обоих случаях пилоты «действовали надлежащим образом, замедлившись и сместившись в сторону, чтобы не блокировать других гонщиков». Карлосу и Шарлю пришлось потерять много времени, поскольку они пропускали четырех коллег.
«Таким образом, стюарды определили, что они не ехали ««неоправданно медленно», и причиной незначительного превышения максимального времени на круге стали надлежащие действия», – говорится в заявлении на сайте ФИА.
ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком
Сайнса и Леклера не наказали на превышение максимального времени на круге в квалификации к Гран-при Италии
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Вот нарушение,а наказания нет вовсе,могли хотя бы денежный штраф дать.Помню у Фети в Монце все 4 колеса были за границами трассы в квале,но его не наказали придумав правило,что антикрыло за пределы трассы не вышло значит и штрафа нет ))))))))
В трансляции Ская сегодня был спец из Мерседеса (не запомнил как звали. Допишите к комменту, пож), его в том числе спросили про это. И он рассказал, что к вопросу отношение серьёзное, делали симуляции во 2й и 3й практиках, рассчитывали резервы на каждом секторе, и в квале эти 1:41 постоянно на контроле, мониторятся.
/кажется, из кокойта сказки, но точно не итальянской и не про ФИА/
Вроде видно было, что тот же Сайнс тащился еле-еле и Джоу его обогнал, а затем он дал газу и проскочил мимо Джоу опять.