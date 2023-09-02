Стюарды посчитали, что Сайнс и Леклер не ехали «неоправданно медленно», превысив максимальное время на круге в квалификации

ФИА объяснила, почему гонщики « » и избежали наказания за превышение максимального времени на круге во время квалификации к Гран-при Италии.

Сайнс завоевал поул-позицию, Леклер стал третьим. В первом сегменте оба напарника проехали круги слишком медленно и превысили показатель 1.41,000, обозначенный Федерацией до сессии. Стюарды не стали наказывать представителей Скудерии.

Судьи выяснили, что в обоих случаях пилоты «действовали надлежащим образом, замедлившись и сместившись в сторону, чтобы не блокировать других гонщиков». Карлосу и Шарлю пришлось потерять много времени, поскольку они пропускали четырех коллег.

«Таким образом, стюарды определили, что они не ехали ««неоправданно медленно», и причиной незначительного превышения максимального времени на круге стали надлежащие действия», – говорится в заявлении на сайте ФИА.

ФИА установила максимальное время на круге в квалификации к Гран-при Италии для борьбы с трафиком

Сайнса и Леклера не наказали на превышение максимального времени на круге в квалификации к Гран-при Италии

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