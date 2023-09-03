«Ред Булл» побил рекорд команды по дублям за сезон
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес финишировал вторым.
Дубль стал для чемпионов «Формулы-1» 28-м (пятый показатель в истории) и шестым в нынешнем сезоне.
«Ред Булл» побил рекорд команды по дублям за сезон: в 2022 году Ферстаппен и Перес сделали пять дублей. Рекорд «Ф-1» по данному показателю принадлежит «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга – 12 дублей в 2015 году.
Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
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