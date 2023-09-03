«Ред Булл» побил рекорд команды по дублям за сезон

выиграл , его напарник по «Ред Булл» финишировал вторым.

Дубль стал для чемпионов «Формулы-1» 28-м (пятый показатель в истории) и шестым в нынешнем сезоне.

« » побил рекорд команды по дублям за сезон: в 2022 году Ферстаппен и Перес сделали пять дублей. Рекорд «Ф-1» по данному показателю принадлежит «Мерседесу» и Нико Росберга – 12 дублей в 2015 году.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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