«Ред Булл» побил рекорд команды по дублям за сезон

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, его напарник по «Ред Булл» Серхио Перес финишировал вторым.

Дубль стал для чемпионов «Формулы-1» 28-м (пятый показатель в истории) и шестым в нынешнем сезоне.

«Ред Булл» побил рекорд команды по дублям за сезон: в 2022 году Ферстаппен и Перес сделали пять дублей. Рекорд «Ф-1» по данному показателю принадлежит «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга – 12 дублей в 2015 году.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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1 комментарий

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Alex_nder
Мерины в 2015г сделали 12 дублей и это при том, по словам Хэма, у них никогда не было космовоза! 😂
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