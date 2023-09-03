Тото Вольфф о контакте Хэмилтона и Пиастри: «Льюис – единственный, кто признает свои ошибки»

Руководитель « » высказался о контакте с пилотом « » .

«Да, это было ошибка Льюиса. Думаю, пятисекундный штраф за это – это то, как и должно быть. Подобное случается, это жесткая борьба. В том месте нужно было совершить обгон – и мы их ранее видели. Так что это оправданный маневр.

Льюис очень честен в таких случаях. Он единственный, кто, как я вижу, признается и говорит: «Я ошибся». Мы немного поговорили, и он сказал: «Я его не видел справа, так что это моя вина».

Подобной честностью, как у него, нужно восхищаться. Практически все постоянно жалуются, лишь бы попытаться не получить штраф», – сказал Вольфф.

Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»