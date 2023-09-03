Тото Вольфф о контакте Хэмилтона и Пиастри: «Льюис – единственный, кто признает свои ошибки»

Теги Гран-при Италии Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Оскар Пиастри Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о контакте Льюиса Хэмилтона с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

«Да, это было ошибка Льюиса. Думаю, пятисекундный штраф за это – это то, как и должно быть. Подобное случается, это жесткая борьба. В том месте нужно было совершить обгон – и мы их ранее видели. Так что это оправданный маневр.

Льюис очень честен в таких случаях. Он единственный, кто, как я вижу, признается и говорит: «Я ошибся». Мы немного поговорили, и он сказал: «Я его не видел справа, так что это моя вина».

Подобной честностью, как у него, нужно восхищаться. Практически все постоянно жалуются, лишь бы попытаться не получить штраф», – сказал Вольфф.

Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»

28 комментариев

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Роман
Это точно не публикация комментария со спортса?
+29
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ральф шумахер
радует, что мерс и его прима полностью поплыли.
+31
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Minuvert
Ответ Ascari
Вот так и вспоминаются интервью Хама во времена борьбы за титулы, когда он побеждал, тогда это была ЕГО заслуга. А когда проигрывал, причём неважно из-за чего, была виновата команда. Вот прям всегда признавал свои ошибки))
Тут нет противоречий, он всегда признавал ошибки команды)
+25
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Дмитрий Дудников
Ага, признаёт и записывает признания в Википедию, но никто об этом не знает, потому что её не читают. Тото сегодня прям шутит и шутит.
+30
-6
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Ascari
Вот так и вспоминаются интервью Хама во времена борьбы за титулы, когда он побеждал, тогда это была ЕГО заслуга. А когда проигрывал, причём неважно из-за чего, была виновата команда. Вот прям всегда признавал свои ошибки))
+25
-7
+18
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Minuvert
Ответ gja
Я закрываю глаза и уже вижу нимб вокруг головы сэра. Может со временем даже начнет воду в вино (если религия позволит 🤣) начнет превращать...
Молочный шоколад в темный
+15
-2
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Robert Oganyan
Тото - это аналог Великого Алонсо, только не с клавиатуры пишет
+12
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sir_shir
АХАХА
+15
-4
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gja
Я закрываю глаза и уже вижу нимб вокруг головы сэра. Может со временем даже начнет воду в вино (если религия позволит 🤣) начнет превращать...
+12
-1
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Александр Деев
Я надеюсь он извинился перед стратегами, которые ему подготовили выигрышную стратегию, которая даже нивелировала его ошибку в инциденте с Пиастри.
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Дмитрий Дудников
Ответ Роман
Это точно не публикация комментария со спортса?
Тото Луку цитирует?)))
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hypnotoad94
В Мерсе бухают сегодня от обиды?) Тото один уже сколько вылил в медиапространство сегодня, я от самого Хэма подобных речей не представляю
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Дмитрий Дудников
Тото как-то всех обдал, хотя возможно целил только в Ферзя. Никто из гонщиков ошибки свои не признаёт, не извиняется? Круто, чо.

А Рассел как? Честный? Или жалобщик? Или получестный полужалобщик?
+10
-4
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irs118return
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осталось единственнОй назвать )
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Chyngyz Orozaliev
ну так ничего не потеряли,конечно согласны со штрафом лол)
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AVKU
Мастер класс того, как косяк обратить в достоинство. Льюис и Вольф на опыте!
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Роман
Ответ hypnotoad94
В Мерсе бухают сегодня от обиды?) Тото один уже сколько вылил в медиапространство сегодня, я от самого Хэма подобных речей не представляю
От Люси тоже много интересных мыслей идут подобного толка, полистай в разделе
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Вадим Симонов
Ну слава Богу что признает и радует нас своей ездой,спасибо что есть Льюис:)
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Rangawe
с такими друзьями и враги не нужны
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irs118return
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Ответ AVKU
Мастер класс того, как косяк обратить в достоинство. Льюис и Вольф на опыте!
что такое достоинство сначала изучи, по-видимому тебе нужны годы для этого , если досих пор непонял 🤡😄
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irs118return
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Ответ Zver
У хейтеров великолепного пилота и прекрасного человека сегодня прям пригорает весь день)
тра-ля-ля🤡
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arspurs9
Ответ sfairait
Так тут они не придумываются, а извращаются. Как истинные латентные фобы, они читают больше инфы, чем стандартный зритель) но читают так, как им это угодно)
Я заметил. Они видимо с закрытыми глазами читали все интервью, когда Льюис благодарил всю команду и руководства за чемпионат и победы (он это делает практически после каждой гонки), как он на колени вставал после заезда перед болидом, как ему кланялся и тд
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Timur_Yulaev
Ответ Ascari
Вот так и вспоминаются интервью Хама во времена борьбы за титулы, когда он побеждал, тогда это была ЕГО заслуга. А когда проигрывал, причём неважно из-за чего, была виновата команда. Вот прям всегда признавал свои ошибки))
Не наговаривай. Когда Льюис побеждал он всегда говорил что МЫ победили. А про поражения тут ты прав, всегда винил кого угодно, но не себя.
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Антон Якимцев
🤣🤣🤣
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