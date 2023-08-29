Ральф Шумахер: «Перес и «Ред Булл» уже договорились о разрыве, полагаю. Могу представить Норриса напарником Ферстаппена в 2024-м»

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Ральф Шумахер предположил, что Серхио Перес покинет «Ред Булл» в конце года.

Соглашение между Пересом и чемпионами мира действует до конца сезона-2024, однако эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» не исключил досрочного разрыва контракта.

К Максу Ферстаппену может присоединиться его товарищ Ландо Норрис из «Макларена», добавил Шумахер, подводя итоги Гран-при Нидерландов.

«Серхио Перес допустил очередную ошибку, когда врезался в барьеры при въезде на пит-лейн и заработал штраф за это действие, что в итоге стоило ему второго места.

Я считаю, его дни в «Ред Булл» сочтены. Не сказать, что доктор Гельмут Марко известен теплым отношением к Пересу. Вряд ли Перес – тот человек, который очень успешно с этим справляется, и этим я могу объяснить серьезные просчеты.

На протяжении уик-энда Перес выглядел очень раздраженным, разочарованным, а также отсутствующим. Полагаю, уже достигнута договоренность о разрыве по окончании сезона.

Могу представить Ландо Норриса в качестве нового напарника Ферстаппена. Похоже, они хорошие друзья. Предположу, что в итоге решение примет Ферстаппен. В этом нет ничего необычного. Подобное случалось с Сенной, и у моего брата [Михаэля Шумахера] было такое право. Когда пилот вроде Ферстаппена вносит столь большой вклад в успех команды, думаю, правильно поддержать его, насколько это возможно», – написал Ральф.

Боссы «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Гельмут Марко утверждают, что Перес останется в команде в следующем году. В то же время ранее Марко намекал на возможный уход мексиканца.

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5 комментариев

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Дмитрий Дудников
А в Макларен вообще ничего не решают? Не отпустят они Норриса, даже если тот решится попытать счастья в нынешнем RB.
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<~Inter~>
На кой чёрт это Норрису когда есть Макларен, который будет делать всё для него
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болтун
Могу понять, когда набрасывают Хилл, Вильнев, даже Росберг. Но когда открывает рот средний Шумахер.. Он, говорят, и в бытность пилотом не был особо одарённым, ну а сейчас видно, что болезнь прогрессирует.
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