Тото Вольфф: «У Хэмилтона были три напарника-чемпиона, но не хочу принижать выдающиеся выступления Ферстаппена»

Тото Вольфф прокомментировал обмен любезностями между Хэмилтоном и Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что все его напарники сильнее гонщиков, с которыми выступал . Представитель « » в ответ заявил, что Хэмилтон завидует его успехам.

«Во-первых, очевидно, что пилоты любят слегка поддевать друг друга. В то же время можно сказать, что у Льюиса в напарниках были три чемпиона мира. Он гонялся с [Баттоном], он гонялся с Фернандо [ ], и он гонялся с [Росбергом].

Но я не хочу ни в коей мере принижать чьи-либо выступления, ведь Макс проявляет себя выдающимся образом.

Гонщики просто веселятся», – поделился мнением исполнительный директор и совладелец « ».

Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

«Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» трудно смириться с поражением». Ферстаппен – о словах Хэмилтона про силу напарников