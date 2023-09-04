Тото Вольфф: «У Хэмилтона были три напарника-чемпиона, но не хочу принижать выдающиеся выступления Ферстаппена»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф прокомментировал обмен любезностями между Хэмилтоном и Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что все его напарники сильнее гонщиков, с которыми выступал Макс Ферстаппен. Представитель «Ред Булл» в ответ заявил, что Хэмилтон завидует его успехам.

«Во-первых, очевидно, что пилоты любят слегка поддевать друг друга. В то же время можно сказать, что у Льюиса в напарниках были три чемпиона мира. Он гонялся с Дженсоном [Баттоном], он гонялся с Фернандо [Алонсо], и он гонялся с Нико [Росбергом].

Но я не хочу ни в коей мере принижать чьи-либо выступления, ведь Макс проявляет себя выдающимся образом.

Гонщики просто веселятся», – поделился мнением исполнительный директор и совладелец «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

«Мне кажется, после стольких лет постоянных успехов «Мерседесу» трудно смириться с поражением». Ферстаппен – о словах Хэмилтона про силу напарников

10 комментариев

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United_LP
Ответ Paninaro
Всё верно. Выступай Льюис только с Ковой и Валерой (или с Бариком и Пересом), у него титулов на 3-4 было бы побольше.
На 1. 2016.
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Michael_Monza
люся титулы на самовозах выигрывал, на равных машинах был в попе.
+5
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+3
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Дмитрий Дудников
У меня тогда тоже вопрос. Льюис выигрывал титул у действующего чемпиона? Выигрывал титул с чемпионом-напарником? Баттона, как чемпиона, побеждал, да. И видимо Феттеля. Но когда борьба шла до упора, то (получается) всегда проигрывал.
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Lanc
Почти все напарники Хэма навязывали ему борьбу. У четверых из шести были сезоны, в которых они набирали очков не меньше, чем Хэм. И ещё у одного был сезон, когда он не уступил Хэму по поулам. То есть, он по настоящему доминировал только над одним из шести.
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o-lia-lia
Похоже, по новому контракту Тото досталась роль личного пиар-агента Льюиса.
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allengosta2017
Как Тото бомбит, конечно 😂 Тото, выпей валерьяночки 😂
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Антон Якимцев
хочешь)
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Romarodik
Ответ allengosta2017
Как Тото бомбит, конечно 😂 Тото, выпей валерьяночки 😂
А вы смотрите осторожней с энергетиком
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