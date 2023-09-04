Тото Вольфф: «У Хэмилтона были три напарника-чемпиона, но не хочу принижать выдающиеся выступления Ферстаппена»
Тото Вольфф прокомментировал обмен любезностями между Хэмилтоном и Ферстаппеном.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что все его напарники сильнее гонщиков, с которыми выступал Макс Ферстаппен. Представитель «Ред Булл» в ответ заявил, что Хэмилтон завидует его успехам.
«Во-первых, очевидно, что пилоты любят слегка поддевать друг друга. В то же время можно сказать, что у Льюиса в напарниках были три чемпиона мира. Он гонялся с Дженсоном [Баттоном], он гонялся с Фернандо [Алонсо], и он гонялся с Нико [Росбергом].
Но я не хочу ни в коей мере принижать чьи-либо выступления, ведь Макс проявляет себя выдающимся образом.
Гонщики просто веселятся», – поделился мнением исполнительный директор и совладелец «Мерседеса».
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