Дженсон Баттон о шансах Ферстаппена на титул: «В Лас-Вегасе Максу будет нужно выжать из ситуации абсолютный максимум»

Ферстаппену нужно побеждать в Лас-Вегасе – считает Баттон.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон отметил, что Максу Ферстаппену необходимо выигрывать предстоящий Гран-при Лас-Вегаса и побеждать пилотов «Макларена », если он хочет сохранить шансы на титул

В данный момент, за три Гран-при до финиша сезона, Ферстаппен отстает от лидирующего в общем зачете Ландо Норриса на 49 очков.

«Трасса в Лас-Вегасе – это то место, где Максу будет необходимо выжать из ситуации абсолютный максимум. Задачей же «Макларена» будет постараться набрать как можно больше очков и не проиграть Ферстаппену.

При этом в Лас-Вегасе будет весьма холодно, велик риск дождя. Трасса в Лас-Вегасе быстрая. Да, это городской трек, но там есть и быстрые повороты. И в дождь условия могут стать весьма непростыми. И это определенно трасса Макса.

Досадно, что в последних гонках Макс и «Ред Булл » потеряли очки, ведь раньше мы говорили о полноценной борьбе за титул с участием трех машин. Теперь Ферстаппену будет намного сложнее. Хотя шансы все равно остаются, если Макс выдаст отрезок и будет выступать на том же уровне, что и после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Баттон.

