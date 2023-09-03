«Ред Булл» выиграл 15 Гран-при подряд и улучшил предыдущий рекорд на 4 победы

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Италии Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» продолжает побеждать в «Формуле-1».

По итогам Гран-при Италии сильнейшим стал Макс Ферстаппен. Победа стала для чемпионов мира 15-й подряд. Предыдущий рекорд принадлежал «Макларену» Айртона Сенны и Алена Проста – 11 побед подряд в 1988 году.

«Ред Булл» начал серию на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе сезона-2022. В 2023-м на счету австрийцев 14 побед подряд – это самый успешный старт сезона в истории.

Команда попала в топ-10 в истории по количеству побед в сезоне. Рекорд принадлежит «Мерседесу» (19 побед в 21 Гран-при 2016 года), а лучшее достижение «Ред Булл» установлено в 2022 году (17 побед в 22 Гран-при).

Кроме того, «Ред Булл» выиграл 24 гонки из последних 25: 21 победа на счету Ферстаппена, трижды первым финишировал его напарник Серхио Перес.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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16 комментариев

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Виталий Белоус
Ответ Artur Smith
В прошлом год надо было наказывать ред булл сильнее, за превышение бюджета. Получили конкурентное преимущество на старте, которое вылилось в такую доминацию. Конечно, дело не только в этом, машину они построили и без этого топовую, но это дополнительный фактор
Надо было не принимать дурацкую директиву мерсов, которая откинула назад всех, кроме рб
+43
-3
+40
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maximus388
Предыдущий рекорд состоялся неделю назад и его улучшили на одну победу, а не четыре, держу в курсе.
+12
-1
+11
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napoli_14
Ответ sanya_xl
Красивый самовозный рекорд, всем так радостно
"Любит: Льюис Хэмилтон"

Ну от кого ж еще ожидать такие комменты xDD
+10
-3
+7
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Philatelist79
Красавцы!!!
+7
-2
+5
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Artur Smith
В прошлом год надо было наказывать ред булл сильнее, за превышение бюджета. Получили конкурентное преимущество на старте, которое вылилось в такую доминацию. Конечно, дело не только в этом, машину они построили и без этого топовую, но это дополнительный фактор
+15
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+4
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WINWOLF
Не доминируют, а уничтожают
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Сергей Фетисов
Ред бул молодцы!!!Хорошую машину создали.Только правда Макс пока один без косяков.
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Bunyod Turgunov
Разве это спорт? Многие годы Хэмилтон доминировал управляя лучшую болит в формула-1, теперь у Форстаппена тоже самое.
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BurBon
Бросил смотреть этот цирк после перехода на гибридные движки, мало что изменилось, сначала одни катали в своем чемпе, теперь другие, как это можно вообще смотреть.
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Толмач
Ну и зачем такие гонки ?
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Alex_msk
Очень интересное зрелище. Сначала мерс, теперь Ред Булл. Просто топ гонки
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Рнпрл Аари
Следующий сезон не будет таким доминирующим, поэтому просто наслаждаемся.)
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Роман
Ответ napoli_14
"Любит: Льюис Хэмилтон" Ну от кого ж еще ожидать такие комменты xDD
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danteeeq
Ответ Роман
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Да как и все в принципе, когда их команда не оправдывает ожиданий
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