«Ред Булл» выиграл 15 Гран-при подряд и улучшил предыдущий рекорд на 4 победы

«Ред Булл» продолжает побеждать в «Формуле-1».

По итогам сильнейшим стал . Победа стала для чемпионов мира 15-й подряд. Предыдущий рекорд принадлежал « » и – 11 побед подряд в 1988 году.

«Ред Булл» начал серию на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе сезона-2022. В 2023-м на счету австрийцев 14 побед подряд – это самый успешный старт сезона в истории.

Команда попала в топ-10 в истории по количеству побед в сезоне. Рекорд принадлежит «Мерседесу» (19 побед в 21 Гран-при 2016 года), а лучшее достижение «Ред Булл» установлено в 2022 году (17 побед в 22 Гран-при).

Кроме того, «Ред Булл» выиграл 24 гонки из последних 25: 21 победа на счету Ферстаппена, трижды первым финишировал его напарник Серхио Перес.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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