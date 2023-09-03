MotoGP. У Бастианини переломы лодыжки и руки, Баньяя отделался ушибами после аварии
«Дукати» поделилась информацией о здоровье своих гонщиков.
Энеа Бастианини стал участником массового завала на старте Гран-при Каталонии, чемпион MotoGP и лидер сезона Франческо Баньяя секундами позже попал в опасную аварию. Напарников направили в больницу в Барселоне.
Врачи диагностировали у Бастианини переломы левой лодыжки и левой руки. Энеа понадобится операция на лодыжке. Кроме этого, пилот перенесет хирургическое вмешательство на руке в ближайшие дни, чтобы ускорить восстановление. Бастианини пропустил старт сезона-2023 из-за травмы.
Баньяя получил многочисленные ушибы, однако избежал переломов.
Баньяя попал в больницу после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом
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Фото: соцсети команды «Дукати»
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