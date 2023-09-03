MotoGP. У Бастианини переломы лодыжки и руки, Баньяя отделался ушибами после аварии

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Гран-при Каталонии MotoGP Франческо Баньяя Здоровье Энеа Бастианини Авто

«Дукати» поделилась информацией о здоровье своих гонщиков.

Энеа Бастианини стал участником массового завала на старте Гран-при Каталонии, чемпион MotoGP и лидер сезона Франческо Баньяя секундами позже попал в опасную аварию. Напарников направили в больницу в Барселоне.

Врачи диагностировали у Бастианини переломы левой лодыжки и левой руки. Энеа понадобится операция на лодыжке. Кроме этого, пилот перенесет хирургическое вмешательство на руке в ближайшие дни, чтобы ускорить восстановление. Бастианини пропустил старт сезона-2023 из-за травмы.

Баньяя получил многочисленные ушибы, однако избежал переломов.

Баньяя попал в больницу после аварии, Гран-при Каталонии MotoGP начался массовым завалом

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Фото: соцсети команды «Дукати»

4 комментария

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Гарик из Питера
Пекко по хорошему должен проставиться своему ангелу хранителю,даже не верится что так хорошо вроде все закончилось)
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Luca di Montezemolo
Баньяя повезло, падения перед другими байками это самое опасное в мотогонках, только недавно видел видео и там все закончилось плохо. Кстати баста помог и аж 5 Байков убрал потенциально опасных. Вообще думал будет перелом или трещина, но вероятно нет.
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Ascari
Мужики, выздоравливайте!!
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Birdman
Энеа прям жутко не везёт после перехода в завод, ещё и результаты гонок неутешительные. У пекко стальные ноги, красавчик
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