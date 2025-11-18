Том Коронель: «Выбор довольно простой, на Гран-при Лас-Вегаса я ставлю на победу Ферстаппена»

Коронель ждет победы Ферстаппена в Лас-Вегасе.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель считает, что у Макса Ферстаппена будут очень хорошие шансы на победу на Гран-при Лас-Вегаса и сохранение шансов на чемпионский титул.

Одним из важных факторов Коронель считает то, что в распоряжении Ферстаппена будет заметно более свежий двигатель в сравнении с конкурентами.После неудачи в квалификации к Гран-при Сан-Паулу в «Ред Булл», помимо изменений настроек, заменили на болиде Ферстаппена двигатель – после чего Макс, стартовав с пит-лейн, сумел прорваться на подиум.

«Я считаю, что в «Ред Булл» поступили очень умно, постаравшись выжать максимум из плохой ситуации, в которой оказались на Гран-при Сан-Паулу. Более того, решение оказалось удачным именно перед Гран-при Лас-Вегаса – на трассе, где вам нужна максимальная мощность двигателя при минимальном уровне прижимной силы на болиде.

Смотрите, эти болиды «Макларена» в первую очередь известны своей отличной прижимной силой, но никак не показателями максимальной скорости на прямых. В то время как «Ред Булл », наряду с «Уильямсом» в этом сезоне всегда выделялся максимальной скоростью.

Да, конечно, не стоит игнорировать «Феррари » и «Мерседес », их болиды тоже хорошо проявляли себя в данной области. Но все-таки нет, тут выбор довольно простой, я ставлю на победу Макса», – рассказал Коронель.

