Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что австрийская команда была бы заинтересована в приглашении Ландо Норриса.

Норрис, который является одним из лучших друзей Макса Ферстаппена в паддоке, как считается, отлично подходит для роли его напарника в «Ред Булл».

«У Норриса есть контракт с «Маклареном» до 2025 года. При этом он является с отрывом самым многообещающим молодым гонщиком в «Ф-1» и его жизнерадостный характер также отлично подойдет «Ред Булл».

Несколько лет назад мы были близки к тому, чтобы подписать его в «Альфа Таури», но сделка сорвалась из-за уже действовавших контрактов».

При этом Марко категорически исключил вероятность того, что «Ред Булл» может выкупить контракт Норриса у «Макларена» и пригласить его в команду уже в 2024 году:

«Нет, этот вариант даже не обсуждается. Судьба этого места в руках Серхио Переса».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

27 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
Напарники Макса быстро теряют жизнерадостный характер...
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Jan Vorontsov
Ответ mclaren-honda
Макларен будет становиться только быстрее, а в Ред Булл рано или поздно начнётся спад (как это всегда бывает после такого сезона доминирования). При этом даже текущий Макларен позволяет бороться с Пересом. Непонятно зачем пересаживаться в его машину и рисковать своей карьерой. Сайнц рискнул, перейдя в Феррари, и с тех пор его акции только упали в стоимости Я пойму если Норрис решить перейти в Мерседес или Феррари, но переход в Ред Булл в напарники Ферстаппену - это самоубийство для любого гонщика (кроме Алонсо, конечно же)
Макларен в этом году на 5 месте в кк.
В 2022 был на 5.
В 2021 на 4.
В 2020 на 3.

Положительная динамика налицо, будет только быстрее становиться.
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Citadellia
Когда жжж раздаётся со всех сторон, это жжж неспроста. Кажется Норриса таки в быках ждут
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Jan Vorontsov
Ответ Андрей Леонов
Жизнерадостный Рик хотя бы успел сгонять на волю за хлебом. А так бы повесился там :)
Жизнерадостного Рика как раз Макларен сломал.
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orangevirus
Марко начал троллить МакЛарен. Чувствует что то :-)
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mclaren-honda
Макларен будет становиться только быстрее, а в Ред Булл рано или поздно начнётся спад (как это всегда бывает после такого сезона доминирования). При этом даже текущий Макларен позволяет бороться с Пересом.
Непонятно зачем пересаживаться в его машину и рисковать своей карьерой. Сайнц рискнул, перейдя в Феррари, и с тех пор его акции только упали в стоимости

Я пойму если Норрис решить перейти в Мерседес или Феррари, но переход в Ред Булл в напарники Ферстаппену - это самоубийство для любого гонщика (кроме Алонсо, конечно же)
+7
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MP423
Ответ Роман
Да и в инсте он у Макса мелькает часто, они тусят вне гонок. Но не знаю, будет ли такая дружба когда они станут соперниками внутри команды..
Продлится до первого поворота)
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Роман
Ответ Citadellia
Когда жжж раздаётся со всех сторон, это жжж неспроста. Кажется Норриса таки в быках ждут
Да и в инсте он у Макса мелькает часто, они тусят вне гонок. Но не знаю, будет ли такая дружба когда они станут соперниками внутри команды..
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Jan Vorontsov
Ответ mclaren-honda
Макларен на данный момент стабильно 2-3 команда по скорости, при этом ещё 2 месяца назад они занимали последние места в гонках. Нет никакой динамики, полный провал
В последних трёх гран-при они бледно смотрелись - ни разу не поднялись выше 7 места. Из чего едва ли можно делать выводы даже на остаток сезона, не то что на следующие. Как и из гонок до этого, когда они смотрелись хорошо - тут нужна перспектива нескольких сезонов, и я тебе их показал.

Макларен может прибавить, но для таких вот уверенных утверждений, как у тебя, точно нет оснований, команда провалила старт сезона, оказавшись сильно ниже своего привычного уровня и потом нагоняла - ну всё, будут топами в следующем, ага.
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Jan Vorontsov
Ответ mclaren-honda
В Венгрии заняли второе место, в Бельгии Пиастри был вторым в спринте... Ну да ладно, трудно спорить с тем кто следит за Формулой-1 по финишным протоколам )))
Так что, были они в последних трёх гран-при второй-третьей командой по скорости, чего не отразил протокол? Я как-то не заметил.
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mclaren-honda
Ответ Jan Vorontsov
Макларен в этом году на 5 месте в кк. В 2022 был на 5. В 2021 на 4. В 2020 на 3. Положительная динамика налицо, будет только быстрее становиться.
Макларен на данный момент стабильно 2-3 команда по скорости, при этом ещё 2 месяца назад они занимали последние места в гонках. Нет никакой динамики, полный провал
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Mortimer1
Ответ mclaren-honda
Макларен на данный момент стабильно 2-3 команда по скорости, при этом ещё 2 месяца назад они занимали последние места в гонках. Нет никакой динамики, полный провал
Макларен и стабильно - слова антонимы.
Они уже не так плохи как на старте сезона, но все еще могут приехать как в топ-5, так и провалиться во вторую десятку. Это еще более безнадежная ситуация чем у Леклера с Феррари. В Шарля верится куда больше чем в Маков)
Если Норриса позовут в РБ, он побежит сразу.
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Mortimer1
Ответ mclaren-honda
И ещё насчёт безнадёжной нестабильности: если взять отрезок из последних 5 гонок, после того как Макларен выкатил новый болид, то по количеству заработанных очков Ландо уступает лишь Максу. И это с учётом 2 последних очень слабых гонок. Если уж Макларен по твоему нестабилен, что тогда сказать о всех остальных ))
Позади РБ нет стабильного второго или третьего номера. И Маки - не исключение)
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vulturecrow
Ответ Citadellia
Когда жжж раздаётся со всех сторон, это жжж неспроста. Кажется Норриса таки в быках ждут
в 25-ом году. тем более Макс часто говорит, что долго гоняться не планирует.
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mclaren-honda
Ответ Mortimer1
Позади РБ нет стабильного второго или третьего номера. И Маки - не исключение)
это правда )
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mclaren-honda
Ответ Mortimer1
Макларен и стабильно - слова антонимы. Они уже не так плохи как на старте сезона, но все еще могут приехать как в топ-5, так и провалиться во вторую десятку. Это еще более безнадежная ситуация чем у Леклера с Феррари. В Шарля верится куда больше чем в Маков) Если Норриса позовут в РБ, он побежит сразу.
И ещё насчёт безнадёжной нестабильности: если взять отрезок из последних 5 гонок, после того как Макларен выкатил новый болид, то по количеству заработанных очков Ландо уступает лишь Максу. И это с учётом 2 последних очень слабых гонок. Если уж Макларен по твоему нестабилен, что тогда сказать о всех остальных ))
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mclaren-honda
Ответ Рнпрл Аари
Нуу насчёт того кто как спрогрессирует это ещё вопрос, тем более Макларен идёт то идеям РБ. А в 26 году вообще хз кто будет первым. Ну почему самоубийство, Норрис достаточно быстрый возможно и сможет навязать борьбу Максу
Самоубийство - потому что проигрыш напарнику равно конец карьеры в топ командах. А обыграть Макса на его поле в следующие 10 лет не сможет никто. Команда работает на Макса, аналогично как Феррари работала на Шумахера. Любой кто придёт к Максу в напарники обречён стать следующим Баррикелло
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Рнпрл Аари
Ответ mclaren-honda
Макларен будет становиться только быстрее, а в Ред Булл рано или поздно начнётся спад (как это всегда бывает после такого сезона доминирования). При этом даже текущий Макларен позволяет бороться с Пересом. Непонятно зачем пересаживаться в его машину и рисковать своей карьерой. Сайнц рискнул, перейдя в Феррари, и с тех пор его акции только упали в стоимости Я пойму если Норрис решить перейти в Мерседес или Феррари, но переход в Ред Булл в напарники Ферстаппену - это самоубийство для любого гонщика (кроме Алонсо, конечно же)
Нуу насчёт того кто как спрогрессирует это ещё вопрос, тем более Макларен идёт то идеям РБ. А в 26 году вообще хз кто будет первым.
Ну почему самоубийство, Норрис достаточно быстрый возможно и сможет навязать борьбу Максу
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Volodya_A
Ответ Alexandr Tarakanoff
Напарники Макса быстро теряют жизнерадостный характер...
У кого-то может на подольше хватить...
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Donbass
А болид Норрису дадут аналогичный как у Максига или будет как с Чеко?
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Андрей Леонов
Жизнерадостный Рик хотя бы успел сгонять на волю за хлебом. А так бы повесился там :)
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