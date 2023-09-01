Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» признал, что австрийская команда была бы заинтересована в приглашении .

Норрис, который является одним из лучших друзей в паддоке, как считается, отлично подходит для роли его напарника в «Ред Булл».

«У Норриса есть контракт с «Маклареном» до 2025 года. При этом он является с отрывом самым многообещающим молодым гонщиком в «Ф-1» и его жизнерадостный характер также отлично подойдет «Ред Булл».

Несколько лет назад мы были близки к тому, чтобы подписать его в «Альфа Таури», но сделка сорвалась из-за уже действовавших контрактов».

При этом Марко категорически исключил вероятность того, что «Ред Булл» может выкупить контракт Норриса у « » и пригласить его в команду уже в 2024 году:

«Нет, этот вариант даже не обсуждается. Судьба этого места в руках ».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?