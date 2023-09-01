Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что австрийская команда была бы заинтересована в приглашении Ландо Норриса.
Норрис, который является одним из лучших друзей Макса Ферстаппена в паддоке, как считается, отлично подходит для роли его напарника в «Ред Булл».
«У Норриса есть контракт с «Маклареном» до 2025 года. При этом он является с отрывом самым многообещающим молодым гонщиком в «Ф-1» и его жизнерадостный характер также отлично подойдет «Ред Булл».
Несколько лет назад мы были близки к тому, чтобы подписать его в «Альфа Таури», но сделка сорвалась из-за уже действовавших контрактов».
При этом Марко категорически исключил вероятность того, что «Ред Булл» может выкупить контракт Норриса у «Макларена» и пригласить его в команду уже в 2024 году:
«Нет, этот вариант даже не обсуждается. Судьба этого места в руках Серхио Переса».
А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?
В 2022 был на 5.
В 2021 на 4.
В 2020 на 3.
Положительная динамика налицо, будет только быстрее становиться.
Непонятно зачем пересаживаться в его машину и рисковать своей карьерой. Сайнц рискнул, перейдя в Феррари, и с тех пор его акции только упали в стоимости
Я пойму если Норрис решить перейти в Мерседес или Феррари, но переход в Ред Булл в напарники Ферстаппену - это самоубийство для любого гонщика (кроме Алонсо, конечно же)
Макларен может прибавить, но для таких вот уверенных утверждений, как у тебя, точно нет оснований, команда провалила старт сезона, оказавшись сильно ниже своего привычного уровня и потом нагоняла - ну всё, будут топами в следующем, ага.
Они уже не так плохи как на старте сезона, но все еще могут приехать как в топ-5, так и провалиться во вторую десятку. Это еще более безнадежная ситуация чем у Леклера с Феррари. В Шарля верится куда больше чем в Маков)
Если Норриса позовут в РБ, он побежит сразу.
Ну почему самоубийство, Норрис достаточно быстрый возможно и сможет навязать борьбу Максу