Нико Росберг: «Слышал, что Норрис сменит команду в 2024-м»

Нико Росберг поделился слухами об уходе Ландо Норриса из «Макларена».

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что Норрис стал бы подходящим напарником для .

«Куда он уйдет? Я слышал, что уже в следующем году он сменит команду», – сообщил чемпион «Формулы-1»-2016 и эксперт Sky Sports.

Контракт Ландо с « » действует до конца 2025 года.

Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»

Ральф Шумахер: «Перес и «Ред Булл» уже договорились о разрыве, полагаю. Могу представить Норриса напарником Ферстаппена в 2024-м»

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