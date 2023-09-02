Нико Росберг: «Слышал, что Норрис сменит команду в 2024-м»

Теги возможные переходы Макларен Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Нико Росберг поделился слухами об уходе Ландо Норриса из «Макларена».

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что Норрис стал бы подходящим напарником для Макса Ферстаппена.

«Куда он уйдет? Я слышал, что уже в следующем году он сменит команду», – сообщил чемпион «Формулы-1»-2016 и эксперт Sky Sports.

Контракт Ландо с «Маклареном» действует до конца 2025 года.

Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»

Ральф Шумахер: «Перес и «Ред Булл» уже договорились о разрыве, полагаю. Могу представить Норриса напарником Ферстаппена в 2024-м»

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18 комментариев

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ALMANAC
Я слышал, что Росберг слышал, что Норрис сменит команду в 2024
+40
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+40
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Artem15
Ответ Иван..
Как он может уйти если контракт до 26 г?
Действительно, никогда ведь такого не было в Ф1
+23
0
+23
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Mortimer1
Ответ Иван..
Как он может уйти если контракт до 26 г?
Контрактами в ф1 можно подтереться.
+10
-1
+9
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allengosta2017
Нико прям как бабка у подъезда сплетни распространяет 😂
+4
0
+4
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Рнпрл Аари
Ответ Иван..
Как он может уйти если контракт до 26 г?
Возможно есть опция расторжения при определенных условиях
+2
0
+2
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orangevirus
Ответ mclaren-honda
если опять начнут так оптимизировать то лучше вообще всех сразу уволить и вывеску снять, тогда затраты сократятся максимально
Серьезная проблема наша - Зак Браун. Он толковый менеджер, но у него сильный перекос в восприятии и отсутствие гена Ф1. Он радуется продажам атрибутики в США, подиумам в ИНДИ каре, этапу в ЛА итп ..
При этом цель - победить в Ф1 для него не главное....
Потому, для старых болельщиков Формулы он очень неоднозначная фигура.
+2
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Ан Кот
одна бабка Нико по секрету сказала)
+1
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orangevirus
Если МакЛарен, а точнее Зак Браун возьмется за ум, и машина поедет, то смысла уходить не будет.
А если для оптимизации расходов опять начнут пачками увольнять инженеров и механиков, то, как не обидно, я первый буду аплодировать.
Make McLaren
WEST again.
+1
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Ascari
Ответ Mortimer1
Контрактами в ф1 можно подтереться.
За досрочное расторжение обычно платят неустойку. Другое дело, что РБ может выкупить контракт. Либо могут быть оговорены пункты досрочного расторжения.
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swerh
А я слышал, что Мерс строит на следующий год машину на двух пилотов и Росберг в одном кокпите с Хэмилтоном поедет.
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Ан Кот
Ответ ALMANAC
Я слышал, что Росберг слышал, что Норрис сменит команду в 2024
😁
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mclaren-honda
Ответ orangevirus
Если МакЛарен, а точнее Зак Браун возьмется за ум, и машина поедет, то смысла уходить не будет. А если для оптимизации расходов опять начнут пачками увольнять инженеров и механиков, то, как не обидно, я первый буду аплодировать. Make McLaren WEST again.
если опять начнут так оптимизировать то лучше вообще всех сразу уволить и вывеску снять, тогда затраты сократятся максимально
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swerh
Ответ mclaren-honda
Зак Браун не строит машину. Проблема была в Ки, который не мог в аэродинамику, и Зайдле которому это всё вообще не надо было. Как только они ушли, построили новую машину с нуля и она поехала. Совпадение? Не думаю. Насчёт того кто принимал решения об увольнении персонала информации нет, я пытался её найти в своё время. Отвественность на Заке как на главе команды конечно лежит, а вот лежит ли на нём вина - неизвестно
Текущая машина заложена еще прошлым летом, как бэ.
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mclaren-honda
Ответ swerh
Текущая машина заложена еще прошлым летом, как бэ.
текущая машина была заложена в октябре, когда а) уход Зайдля был уже решён, и б). Ки не уволили бы, если бы он отвечал за это решение, а так его уже в начале февраля на презентации команды не было. За новую машину отвечает Питер Продрому с самого начала
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mclaren-honda
Ответ orangevirus
Ну за месяц новую машину построить. По сути сейчас ездит та, что разрабатывалась еще при Ки.
За какой месяц? Новый болид с октября разрабатывался, Ки в его разработке уже практически не участвовал
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