Нико Росберг: «Слышал, что Норрис сменит команду в 2024-м»
Нико Росберг поделился слухами об уходе Ландо Норриса из «Макларена».
Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что Норрис стал бы подходящим напарником для Макса Ферстаппена.
«Куда он уйдет? Я слышал, что уже в следующем году он сменит команду», – сообщил чемпион «Формулы-1»-2016 и эксперт Sky Sports.
Контракт Ландо с «Маклареном» действует до конца 2025 года.
Гельмут Марко о поиске напарника для Ферстаппена: «Норрис с его жизнерадостным характером отлично подошел бы «Ред Булл»
Ральф Шумахер: «Перес и «Ред Булл» уже договорились о разрыве, полагаю. Могу представить Норриса напарником Ферстаппена в 2024-м»
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При этом цель - победить в Ф1 для него не главное....
Потому, для старых болельщиков Формулы он очень неоднозначная фигура.
А если для оптимизации расходов опять начнут пачками увольнять инженеров и механиков, то, как не обидно, я первый буду аплодировать.
Make McLaren
WEST again.