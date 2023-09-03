3 предыдущих победителя Гран-при Италии сходили на следующий год. В 2022-м выиграл Ферстаппен

неудачно складываются для действующих победителей этапа.

Статистическая закономерность наблюдается с 2020 года. Пилот « » , выигравший гонку в Монце сезоном ранее, сошел после аварии, и победу одержал Пьер Гасли, выступавший за « ». В 2021-м Гасли из-за технических проблем досрочно завершил заезд, который выиграл пилот « » Даниэль Риккардо. Болид Риккардо, в свою очередь, сломался незадолго до финиша Гран-при 2022 года.

В прошлом сезоне победителем стал Макс Ферстаппен. Сегодняшнюю гонку представитель «Ред Булл», выигравший девять последних этапов «Формулы-1» подряд, начнет со второй позиции.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс повторил мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд

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