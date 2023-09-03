3 предыдущих победителя Гран-при Италии сходили на следующий год. В 2022-м выиграл Ферстаппен

Теги Гран-при Италии Феррари Макларен Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Пьер Гасли Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гран-при Италии неудачно складываются для действующих победителей этапа.

Статистическая закономерность наблюдается с 2020 года. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выигравший гонку в Монце сезоном ранее, сошел после аварии, и победу одержал Пьер Гасли, выступавший за «Альфа Таури». В 2021-м Гасли из-за технических проблем досрочно завершил заезд, который выиграл пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Болид Риккардо, в свою очередь, сломался незадолго до финиша Гран-при 2022 года.

В прошлом сезоне победителем стал Макс Ферстаппен. Сегодняшнюю гонку представитель «Ред Булл», выигравший девять последних этапов «Формулы-1» подряд, начнет со второй позиции.

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс повторил мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд

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8 комментариев

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ALMANAC
Хорошая попытка, но сегодня Ферзь исторический рекорд по победам обновит)
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Сергей Евсеев
Ответ Михаил Блинов
Он не ферзь, а тапок которому собрали самовоз под него. 100% у них с Пересом разные машины
Конечно разные. Как бы они на одной машине вдвоем ездили? Это же не Ле-Ман.
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general main
Ну хоть эта гонка может станет самой интересной в этом году!
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Михаил Пивненко
Вероятность этого низкая, но будет очень смешно смотреть на этих псевдофанатов, когда водитель самовозки Ньюи вылетит.
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Михаил Блинов
Ответ Сергей Евсеев
Конечно разные. Как бы они на одной машине вдвоем ездили? Это же не Ле-Ман.
Даже детали в их машинах разные, просто данная модель РБ очень сильно не подходит Серхио вот и все
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