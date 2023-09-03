3 предыдущих победителя Гран-при Италии сходили на следующий год. В 2022-м выиграл Ферстаппен
Гран-при Италии неудачно складываются для действующих победителей этапа.
Статистическая закономерность наблюдается с 2020 года. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выигравший гонку в Монце сезоном ранее, сошел после аварии, и победу одержал Пьер Гасли, выступавший за «Альфа Таури». В 2021-м Гасли из-за технических проблем досрочно завершил заезд, который выиграл пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Болид Риккардо, в свою очередь, сломался незадолго до финиша Гран-при 2022 года.
В прошлом сезоне победителем стал Макс Ферстаппен. Сегодняшнюю гонку представитель «Ред Булл», выигравший девять последних этапов «Формулы-1» подряд, начнет со второй позиции.
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