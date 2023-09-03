Гран-при Италии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 16:00

Теги результаты Гран-при Италии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

В воскресенье, 3 сентября, в Монце пройдет 14-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Италии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Автодром Монца, Монца
3 сентября 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Карлос Сайнс («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Алекс Албон («Уильямс»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
9. Ландо Норрис («Макларен»)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Пьер Гасли («Альпин»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 

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24 комментария

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Serge Vendino
Главная интрига гонки - Макс обгонит Карлоса сразу на старте или пару кругов Феррари полидирует?
+17
-1
+16
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Kemal Gul
Ответ Kudim41
Почему не с Леклером?
Леклеру они желать плохого не могут, для них это святотатство. Нормально отношусь к самому Шарлю, но его фанаты такие... фанаты
+15
-1
+14
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Mortimer1
Ответ Serge Vendino
Главная интрига гонки - Макс обгонит Карлоса сразу на старте или пару кругов Феррари полидирует?
Ради болельщиков Макс позволит пару кругов Сайнсу полидировать)
+11
0
+11
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selso99
Даёшь лучший Гран-при сезона, с победой Леклера и подиумом Албона
+10
-3
+7
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
большая вероятность , стратеги Феррари всё запорят, но будем надеяться что план сорвётся, и хоть раз в сезоне две Феррари окажутся на подиуме.
+4
-2
+2
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Scorpio
Ответ Фанат спорта01
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Может все же, пусть обе фуры на подиум доедут?))
+5
-3
+2
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Rangawe
Ответ Serge Vendino
Главная интрига гонки - Макс обгонит Карлоса сразу на старте или пару кругов Феррари полидирует?
если не сразу, то после включения магической для РБ дрс - 200% на первой же активации
+1
0
+1
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Kudim41
Ответ Фанат спорта01
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Почему не с Леклером?
+4
-3
+1
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Scorpio
Ответ Grigpar
Не знаю, чем уж Сайнс может быть прям неприятен. Другое дело, что он простой середняк, которого и не должно быть в Феррари. Может Сайнс выдаст свой лучший гран-при и победит, но все таки мне кажется Макс декласирует его.
Я и не сомневаюсь в этом, будет из серии Леклера в Баку - объезд и в закат. Как бы Перес еще не догнал их на пол гонки
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Rangawe
Ответ Фанат спорта01
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с Максом никто сейчас бороться не будет
Смысла нет!
с ним никто не конкурирует - только себе все испортить
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sanya_xl
Многие будут топить за Феррари, но традиционно у них более скромный гоночный темп, шансов не так много
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Мария Голденштерн
Не верю в статистику, вперёд Максимка, к рекорду.
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Любезный Коссутий
ну что, ждем победу нашей Феррари?
спойлер: нет.
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Rangawe
и по максималке у всех лидеров по разному настройки
РБ и, особенно, мерсы прям на прижим
Феррари на прямые!
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Дмитрий Фурсов
Ответ Rangawe
если не сразу, то после включения магической для РБ дрс - 200% на первой же активации
На этой трассе ДРС не дает такого огромного бонуса как обычно
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Rangawe
у Албона вообще свежих шин не осталось
но он умеет беречь резину, только сейчас прям со старта нужно начинать!)))
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rafael100895
авария будет по-любому, вопрос кто попадет в замес)
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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
Мне Сайнс неприятен намного больше даже чем Макс. Если бы Макс перешёл в феррари я бы даже за него начал болеть как в одно время начал болеть за Феттеля,а вот Сайнса я не перевариваю ещё со времён Торо Россо.
Не знаю, чем уж Сайнс может быть прям неприятен. Другое дело, что он простой середняк, которого и не должно быть в Феррари.
Может Сайнс выдаст свой лучший гран-при и победит, но все таки мне кажется Макс декласирует его.
+1
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