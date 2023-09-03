Гран-при Италии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 16:00

В воскресенье, 3 сентября, в Монце пройдет 14-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Италии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Автодром Монца, Монца

3 сентября 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Алекс Албон («Уильямс»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Логан Сарджент («Уильямс»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Пьер Гасли («Альпин»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

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