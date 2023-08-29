Ферстаппен обсуждает с Норрисом роль напарников: «Посмотрим, что случится в будущем»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Макс Ферстаппен допустил выступления в паре с Ландо Норрисом.

Ранее пилот «Ред Булл» признавался, что коллега из «Макларена» является его лучшим другом на решетке «Формулы-1».

«Мы обсуждаем это. Но у него долгосрочный контракт с «Маклареном». Посмотрим, что случится в будущем», – сказал двукратный чемпион мира.

Макс ответил на вопрос о напарнике мечты:

«Если бы я мог выбрать и вернуться в прошлое, это был бы мой отец [Йос Ферстаппен].

Я считаю, его карьера пошла не по плану, у него был большой потенциал. Но, опять же, он знал, что пошло не так, и понимал, насколько важно окружать себя подходящими людьми с юного возраста, поэтому направил меня на верный путь.

Он старался оградить меня от всего, что пошло не так с его карьерой. Думаю, поэтому я вырос и пробился в «Формулу-1» с его поддержкой – это сильно помогло. Так что он подготовил меня очень профессионально с самого юного возраста, чтобы я был готов в любым сценариям».

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2 комментария

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White Pardus
А кто Тапку сказал, что Ландыш согласится на роль второго номера? Сам Ландо, по-дружески?)))
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tick_tick_BOOM
Ничто так не разъединяет F1-друзей, как одинаковые комбинезоны и абсолютно "одинаковые" болиды.
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