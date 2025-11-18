Тото Вольфф о борьбе в чемпионате: «Не сомневаюсь, «Мерседес» ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу-Даби»

Вольфф надеется на успех «Мерседеса» в чемпионате.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф в преддверии Гран-при Лас-Вегаса поделился мнением о перспективах команды в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

В данный момент «Мерседес» в общем зачете занимает вторую строчку, опережая «Ред Булл» на 32 очка, а преимущество над «Феррари » составляет 36 очков.

«В последней гонке «Мерседесу » удалось укрепить свое положение в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Тем не менее, мы не воспринимаем это как должное и не собираемся расслабляться.

На этапах в Мехико и Остине мы видели, как быстро может испариться даже уверенное преимущество по очкам, и хотя прошлогодние выступления «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса могут подстегивать ожидания наших болельщиков, мы не собираемся увлекаться и терять самообладание.

Уровень конкуренции в чемпионате очень высок, так что я не сомневаюсь, что нас ждет яростная битва, которая будет идти до самого финиша Гран-при Абу -Даби. Впереди три трудных гоночных недели, но мы готовы», – рассказал Вольфф.

