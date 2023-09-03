Нико Росберг: «Форца «Феррари»

Нико Росберг пожелал удачи «Феррари» перед Гран-при Италии.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года известен тем, что его селфи якобы приносят неудачу, а прогнозы сбываются с точностью до наоборот.

«Форца « », – подписал фото Росберг.

начнет гонку с первой позиции, – с третьей. Гран-при начнется в 16:00 по московскому времени.

В «Ф-1» подкалывают чемпиона – за суперспособность одним фото «проклинать» машины

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Фото: соцсети Нико Росберга