Нико Росберг: «Форца «Феррари»
Нико Росберг пожелал удачи «Феррари» перед Гран-при Италии.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года известен тем, что его селфи якобы приносят неудачу, а прогнозы сбываются с точностью до наоборот.
«Форца «Феррари», – подписал фото Росберг.
Карлос Сайнс начнет гонку с первой позиции, Шарль Леклер – с третьей. Гран-при Италии начнется в 16:00 по московскому времени.
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Фото: соцсети Нико Росберга
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