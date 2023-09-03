Нико Росберг: «Форца «Феррари»

Теги Гран-при Италии Феррари Нико Росберг Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Нико Росберг пожелал удачи «Феррари» перед Гран-при Италии.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года известен тем, что его селфи якобы приносят неудачу, а прогнозы сбываются с точностью до наоборот.

«Форца «Феррари», – подписал фото Росберг.

Карлос Сайнс начнет гонку с первой позиции, Шарль Леклер – с третьей. Гран-при Италии начнется в 16:00 по московскому времени.

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Фото: соцсети Нико Росберга

9 комментариев

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Schiaff1no
Проклятие Росберга и проклятие Феррари должны сложиться и образовать черную дыру по центру трека.
Сайнц будет бороться и не попадет в гравий, Леклер не спалит мотор и не поцелует стену, Ферстаппен ошибется
+13
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+13
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1CEMAN
Феррари обречены
+6
0
+6
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Антон Якимцев
да харош, Нико, дай выиграть.
+4
0
+4
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Scorpio
на фото и быки и фуры
похоже Нико желает победы Расселлу
+1
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+1
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Rangawe
Ох, Бритни.....
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Рнпрл Аари
Ну все, взял и испортил все, а такие шансы были.....
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allengosta2017
Ну всё, Феррари прокляты Росбергом 😂
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Veneno
на пит стопе все сольют. Надеюсь их заклюют фанаты и тогда в этом болоте хоть что то изменится
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