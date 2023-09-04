Палоу стал двукратным чемпионом «Индикара», выиграв предпоследнюю гонку сезона
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу досрочно завоевал звание чемпиона «Индикара» 2023 года.
Титул стал для испанца вторым после успеха в 2021-м.
Палоу выиграл предпоследнюю гонку сезона в Портленде с пятой стартовой позиции. Алекс опередил пилота «Эрроу Макларена» Феликса Розенквиста и своего напарника Скотта Диксона. Подиум Диксона гарантировал ему вице-чемпионство.
Пилот «Чип Гэнасси» Маркус Эрикссон финишировал седьмым, Ромен Грожан из «Андретти» потерял десять кругов после столкновения и ремонта на стартовом отрезке и в итоге был классифицирован последним.
Третье место в чемпионате занимает Джозеф Ньюгарден из «Пенске» с 470 очками, его преследуют гонщик «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд (461), еще один представитель «Пенске» Скотт Маклоклин (448) и Эрикссон (423).
Айлотт кстати на дне болтается, был же довольно быстрым парнем в Ф2.
и тут я обалдел, что там до сих пор Кастроневеш гоняет. 48 лет, еще в начале нулевых о нем в журнале Формула читал, как он нагибал. вот это я понимаю дед, а вы тут молодым Алонсо восхищаетесь ))