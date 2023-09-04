Палоу стал двукратным чемпионом «Индикара», выиграв предпоследнюю гонку сезона

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу досрочно завоевал звание чемпиона « » 2023 года.

Титул стал для испанца вторым после успеха в 2021-м.

Палоу выиграл предпоследнюю гонку сезона в Портленде с пятой стартовой позиции. Алекс опередил пилота «Эрроу Макларена» Феликса Розенквиста и своего напарника . Подиум Диксона гарантировал ему вице-чемпионство.

Пилот «Чип Гэнасси» финишировал седьмым, из «Андретти» потерял десять кругов после столкновения и ремонта на стартовом отрезке и в итоге был классифицирован последним.

Третье место в чемпионате занимает из «Пенске» с 470 очками, его преследуют гонщик «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд (461), еще один представитель «Пенске» Скотт Маклоклин (448) и Эрикссон (423).