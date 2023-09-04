Палоу стал двукратным чемпионом «Индикара», выиграв предпоследнюю гонку сезона

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Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу досрочно завоевал звание чемпиона «Индикара» 2023 года.

Титул стал для испанца вторым после успеха в 2021-м.

Палоу выиграл предпоследнюю гонку сезона в Портленде с пятой стартовой позиции. Алекс опередил пилота «Эрроу Макларена» Феликса Розенквиста и своего напарника Скотта Диксона. Подиум Диксона гарантировал ему вице-чемпионство.

Пилот «Чип Гэнасси» Маркус Эрикссон финишировал седьмым, Ромен Грожан из «Андретти» потерял десять кругов после столкновения и ремонта на стартовом отрезке и в итоге был классифицирован последним.

Третье место в чемпионате занимает Джозеф Ньюгарден из «Пенске» с 470 очками, его преследуют гонщик «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд (461), еще один представитель «Пенске» Скотт Маклоклин (448) и Эрикссон (423).

4 комментария

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Kasper N . P .
решил погуглить таблицу, посмотреть кто там вообще гоняет и на каком месте Ромка Грожан, который аж Эрикссону проигрывает. что в Баку он его "таранил", что тут покоя не дает )
Айлотт кстати на дне болтается, был же довольно быстрым парнем в Ф2.
и тут я обалдел, что там до сих пор Кастроневеш гоняет. 48 лет, еще в начале нулевых о нем в журнале Формула читал, как он нагибал. вот это я понимаю дед, а вы тут молодым Алонсо восхищаетесь ))
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Лев Дорогов
Ответ Kasper N . P .
решил погуглить таблицу, посмотреть кто там вообще гоняет и на каком месте Ромка Грожан, который аж Эрикссону проигрывает. что в Баку он его "таранил", что тут покоя не дает ) Айлотт кстати на дне болтается, был же довольно быстрым парнем в Ф2. и тут я обалдел, что там до сих пор Кастроневеш гоняет. 48 лет, еще в начале нулевых о нем в журнале Формула читал, как он нагибал. вот это я понимаю дед, а вы тут молодым Алонсо восхищаетесь ))
Айлотт выступает за "Хункос" - достаточно скромную команду. В отдельных гонках показывает вполне неплохие результаты. В будущем наверняка пойдет на повышение.
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Ascari
Ответ Рязанский самбист
Возможно, я чего-то не понимаю, но Палоу, которому никогда не было свойственно доминирование, начал побеждать при достаточно странных обстоятельствах. В ряде гонок этого сезона меня терзали смутные сомнения по поводу машины. Да, он в команде Чип Ганасси, но..... На узкой городской трассе в Торонто(аналог Монако условный) он половину гонки со сломанным передним крылом провел, умудрялся при этом не только обгонять, но и тупо уезжать от соперников в коротких секциях между поворотами. И приехал вторым. Ну и на Инди 500 прорыв с последнего места после аварии (что автоматически означало, что тончайшие настройки, которые с точностью до микрона подгоняли месяц, должны были сбиться). Хотя, казалось бы, моносерия. Просто талантом это, хоть убейте, не объяснить.
Это не Ф1, где машина едет в разы хуже, если чихнуть рядом с ней)) индикары походы на машины Ф1 90-х, когда продолжали ехать быстро и с наполовину сломанным передним крылом и с дырами в понтонах
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