Шарль Леклер: «Такими должны быть гонки. Напоминает картинг: Сайнс оборонялся на пределе, я атаковал на пределе»
Шарль Леклер считает борьбу с напарником по «Феррари» образцовой.
На заключительных кругах Гран-при Италии Леклер прессинговал Карлоса Сайнса, однако испанец отстоял третью позицию.
«Такими должны быть гонки все время, это мое мнение. Напоминает дни из картинга, когда все мы сражались на пределе. В прошлом у нас были такие битвы с Максом [Ферстаппеном], с Чеко [Пересом] и сегодня с Карлосом – все было на пределе.
Лично я получил большое удовольствие. Во многих моментах было действительно трудно. Но я не жалуюсь – за это я и люблю гонки. В борьбе чувствуешь адреналин, было очень весело.
Карлос оборонялся на пределе, я атаковал на пределе. Для нас обоих подиум на этой трассе значит очень многое, и мы выложились на полную», – признался монегаск.
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Там же еще батя Ёс был с Максом?