Шарль Леклер: «Такими должны быть гонки. Напоминает картинг: Сайнс оборонялся на пределе, я атаковал на пределе»

Теги Гран-при Италии Феррари картинг Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер считает борьбу с напарником по «Феррари» образцовой.

На заключительных кругах Гран-при Италии Леклер прессинговал Карлоса Сайнса, однако испанец отстоял третью позицию.

«Такими должны быть гонки все время, это мое мнение. Напоминает дни из картинга, когда все мы сражались на пределе. В прошлом у нас были такие битвы с Максом [Ферстаппеном], с Чеко [Пересом] и сегодня с Карлосом – все было на пределе.

Лично я получил большое удовольствие. Во многих моментах было действительно трудно. Но я не жалуюсь – за это я и люблю гонки. В борьбе чувствуешь адреналин, было очень весело.

Карлос оборонялся на пределе, я атаковал на пределе. Для нас обоих подиум на этой трассе значит очень многое, и мы выложились на полную», – признался монегаск.

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10 комментариев

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Роман
Красавчик. Но пора и на подиум)
+22
0
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Роман
Ответ Minuvert
Когда Шарль говорит про борьбу с Максом в картинке, то сразу вспоминается знаменитое видео, где Ферстаппен оказался в канаве, а Леклер, пожимая плечами, говорит: "это был гоночный инцидент"
Нафин джаст инчедент он вэ рэйс
+10
0
+10
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Minuvert
Ответ Scorpio
топ)) классный момент Там же еще батя Ёс был с Максом?
Может мельком, на нем акцента не делали. Помню Макса с Шарлем и весёлого лысого журналиста
+5
0
+5
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Фоксвольф3399
получил реальное наслаждение от гонки, вот это можно смотреть, надоело на паровозик полтора часа смотреть даже не смотря на то что титул уже был закреплен за ферстапеном
+3
0
+3
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arspurs9
Почему то сегодня Шарль решил бороться только с Сайнцем, тогда как испанец успел и с двумя РБ закуситься.
+2
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Minuvert
Ответ Роман
Нафин джаст инчедент он вэ рэйс
Да-да, это именно оно)
+1
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Scorpio
Ответ Minuvert
Когда Шарль говорит про борьбу с Максом в картинке, то сразу вспоминается знаменитое видео, где Ферстаппен оказался в канаве, а Леклер, пожимая плечами, говорит: "это был гоночный инцидент"
топ)) классный момент
Там же еще батя Ёс был с Максом?
+1
-1
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