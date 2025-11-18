  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «После провала в Монце получил хороший пинок под зад. И мне была нужна эта перезагрузка»
0

Андреа Кими Антонелли: «После провала в Монце получил хороший пинок под зад. И мне была нужна эта перезагрузка»

Антонелли назвал переломный для себя момент в сезоне.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу дебютного сезона в «Формуле-1».

Антонелли достаточно успешно начал год, но с началом европейской части сезона на отрезке между гонками в Имоле и Монце провел одиннадцать гонок и всего трижды финишировал в очковой зоне. Единственным исключением стало третье место на Гран-при Канады.

После этапа в Монце Антонелли удалось исправить ситуацию – он набрал очки во всех пяти проведенных Гран-при и попал на подиум в Бразилии.

«Все это кажется очень странным. Я думал, что мой опыт выступлений на европейских трассах будет мне очень полезен. Но затем я столкнулся с реальностью, которая сильно меня удивила.

Те вещи, которых я ожидал, так и не случились, постоянно случались какие-то странные и разные события. И я быстро усвоил, что каждый гоночный уик-энд может проходить по-своему.

Мне пришлось быстро учиться тому, чтобы интегрировать в свой распорядок дня множество вещей и сценариев, с которыми ранее я никогда не сталкивался.

Мне пришлось учиться правильно распределять и экономить силы по ходу дня. Нужно было участвовать в маркетинговых мероприятиях, общаться с прессой, обсуждать работу с инженерами – и еще, помимо всего прочего, главным образом стараться быть быстрым, выступая за «Мерседес».

Не помогали и механические проблемы, просто они не являются тем, что все объясняет. У нас были механические проблемы с болидом, а еще была новая подвески – и я просто не мог поймать свой ритм. Я не чувствовал себя комфортно за рулем болида, потому что, по ощущениям, все просто перестало работать. Из-за чего я нервничал только сильнее. Я слишком сильно на себя давил, слишком сильно атаковал на трассе и допускал ошибки, которые в обычной ситуации никогда бы не допустил.

В итоге мне помогли мой босс Тото Вольфф и мой отец. После провала в Монце я получил хороший пинок под зад. И мне была нужна эта перезагрузка. Я должен был сосредоточиться на действительно важных вещах и постараться вернуть прежнюю форму. Сам бы я из этого кризиса никогда не выбрался», – рассказал Антонелли.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
Имола
Монца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Я ставил на Пиастри – он откатился назад, на Ферстаппена – тоже. Может, Норрис тоже откатится»
сегодня, 18:58
Кими Антонелли: «Каннибала» Ферстаппена никогда нельзя списывать»
сегодня, 18:22
Гельмут Марко: «Хэмилтон лучше, чем Ферстаппен, чувствовал шины в 2021 году»
сегодня, 17:58
Стефано Доменикали: «Убежден, что у Ферстаппена остался шанс на титул. Сказал Максу об этом в Бразилии»
сегодня, 17:23
Гельмут Марко: «Норрис очень хорошо вписался бы в систему «Ред Булл»
сегодня, 16:44
Дженсон Баттон: «Подиум Хэмилтона в «Феррари» стал бы важным событием для «Ф-1», этого хотелось бы всем»
сегодня, 15:21
Фредерик Вассер: «В Вегасе «Феррари» нацелена повторить хорошую скорость, показанную на последних Гран-при»
сегодня, 14:51
Зак Браун о начале работы в «Макларене»: «5 боссов за 6 лет, паранойя на базе, ужасные результаты – в остальном все было прекрасно»
сегодня, 14:27
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Расписание трансляций
сегодня, 08:00
Дженсон Баттон: «У Элканна всего два гонщика, найти их и поговорить очень легко»
сегодня, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
сегодня, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48