Андреа Кими Антонелли: «После провала в Монце получил хороший пинок под зад. И мне была нужна эта перезагрузка»

Антонелли назвал переломный для себя момент в сезоне.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу дебютного сезона в «Формуле-1».

Антонелли достаточно успешно начал год, но с началом европейской части сезона на отрезке между гонками в Имоле и Монце провел одиннадцать гонок и всего трижды финишировал в очковой зоне. Единственным исключением стало третье место на Гран-при Канады.

После этапа в Монце Антонелли удалось исправить ситуацию – он набрал очки во всех пяти проведенных Гран-при и попал на подиум в Бразилии.

«Все это кажется очень странным. Я думал, что мой опыт выступлений на европейских трассах будет мне очень полезен. Но затем я столкнулся с реальностью, которая сильно меня удивила.

Те вещи, которых я ожидал, так и не случились, постоянно случались какие-то странные и разные события. И я быстро усвоил, что каждый гоночный уик-энд может проходить по-своему.

Мне пришлось быстро учиться тому, чтобы интегрировать в свой распорядок дня множество вещей и сценариев, с которыми ранее я никогда не сталкивался.

Мне пришлось учиться правильно распределять и экономить силы по ходу дня. Нужно было участвовать в маркетинговых мероприятиях, общаться с прессой, обсуждать работу с инженерами – и еще, помимо всего прочего, главным образом стараться быть быстрым, выступая за «Мерседес».

Не помогали и механические проблемы, просто они не являются тем, что все объясняет. У нас были механические проблемы с болидом, а еще была новая подвески – и я просто не мог поймать свой ритм. Я не чувствовал себя комфортно за рулем болида, потому что, по ощущениям, все просто перестало работать. Из-за чего я нервничал только сильнее. Я слишком сильно на себя давил, слишком сильно атаковал на трассе и допускал ошибки, которые в обычной ситуации никогда бы не допустил.

В итоге мне помогли мой босс Тото Вольфф и мой отец. После провала в Монце я получил хороший пинок под зад. И мне была нужна эта перезагрузка. Я должен был сосредоточиться на действительно важных вещах и постараться вернуть прежнюю форму. Сам бы я из этого кризиса никогда не выбрался», – рассказал Антонелли.

