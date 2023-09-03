Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал автором нового рекорда «Формулы-1».
Победа на Гран-при Италии стала для нидерландца десятой подряд. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который установил его в 2013 году в составе «Ред Булл».
Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал 12 побед за сезон – это четвертый показатель в истории. Больше было лишь у Михаэля Шумахера в 2004-м, Феттеля в 2013-м (по 13) и самого Макса в прошлом году (15).
Всего на счету Ферстаппена 47 выигранных Гран-при, Макс располагается на пятой строчке в истории по данному показателю.
Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
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Похвалы заслуживает Алекс Албон, который снова вырывает для далеко не мощного Уильямса очки!
Но болид не отменяет того факта, что у Макса совсем своеобразная манера езды. Которая может кому-то нравиться, может нет. Мне лично нравится (особенно когда разницы в болидах нет такой)
Это абсолютно безбашенный пилотаж, на грани сходов, вылетов, аварий, крутейший пилотаж в дождь
И с возрастом он с этим справляется всё лучше (когда был подростком, были осечки 50/50, но многие в этом возрасте вместо того, чтобы косячить в Ф1 бьются в Ф3 ещё)
И ради таких пилотов и стоит любить гонки.
Это эмоции, зрелищность.
Например чемпион Индикара Палоу(сегодня станет 2х кратным) скучнейший до невозможности, несмотря на зрелищность самой серии.