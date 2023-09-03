Гонщик «Ред Булл» стал автором нового рекорда «Формулы-1».

Победа на стала для нидерландца десятой подряд. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который установил его в 2013 году в составе « ».

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал 12 побед за сезон – это четвертый показатель в истории. Больше было лишь у в 2004-м, Феттеля в 2013-м (по 13) и самого Макса в прошлом году (15).

Всего на счету Ферстаппена 47 выигранных Гран-при, Макс располагается на пятой строчке в истории по данному показателю.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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