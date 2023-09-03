Ферстаппен побил рекорд Феттеля, одержав 10 побед подряд

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Италии Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал автором нового рекорда «Формулы-1».

Победа на Гран-при Италии стала для нидерландца десятой подряд. Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю, который установил его в 2013 году в составе «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» одержал 12 побед за сезон – это четвертый показатель в истории. Больше было лишь у Михаэля Шумахера в 2004-м, Феттеля в 2013-м (по 13) и самого Макса в прошлом году (15).

Всего на счету Ферстаппена 47 выигранных Гран-при, Макс располагается на пятой строчке в истории по данному показателю.

Гран-при Италии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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54 комментария

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Aibek Mak
Конечно у него лучшая машина, но как же он уверенно побеждает в каждой гонке. Не факт что другой пилот на такой же машине сделал бы нечто подобное. Ферстаппен великий чемпион чего уж там
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allengosta2017
Молодец, что уж сказать. Историческое достижение.
+37
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Мурад Гамидов
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А почему профукал ты решил не упоминать, да? Знаменитая мерсовская тактика выносить соперников
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Бритва Борисович
Ответ Злой Руся
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Когда Макс ставит рекорд - это молодец и легенда, а когда Льюис - то шоколадка рулит самовоз. Всё правильно?
+25
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+14
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checker
Поздраляю Макса, самовоз самовозом, но не терять голову 10 гонок подряд это тоже дорого стоит.. сегодня поймал себя на мысли, что Макс мог раза три закрашить в первом повороте, атакуя Карлоса, но парень повзрослел..)
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Nadert@
Ответ Никита Никулин
У Феттеля такого самовоза не было
В момент рекорда самовоз не хуже стал.
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Grigpar
Слава богу это случилось и все теперь все узбогоятся с этими рекордами и будут просто следить за самими гонками.
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Марат Кагин
легенда
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Manuel Neuer-Bayern Munchen
Макса с победой и достижением! Что-то подсказывает мне, что на этом супер Макс не остановится и будет улучшать уже свой рекорд, который побьют не очень скоро.
Похвалы заслуживает Алекс Албон, который снова вырывает для далеко не мощного Уильямса очки!
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Рязанский самбист
Конечно, именно рекорд, именно такой, именно засчет болида достигнут, да. Это глупо отрицать (хотя фаны Хэма в отношении своего кумира такое признать не могли)
Но болид не отменяет того факта, что у Макса совсем своеобразная манера езды. Которая может кому-то нравиться, может нет. Мне лично нравится (особенно когда разницы в болидах нет такой)
Это абсолютно безбашенный пилотаж, на грани сходов, вылетов, аварий, крутейший пилотаж в дождь
И с возрастом он с этим справляется всё лучше (когда был подростком, были осечки 50/50, но многие в этом возрасте вместо того, чтобы косячить в Ф1 бьются в Ф3 ещё)
И ради таких пилотов и стоит любить гонки.
Это эмоции, зрелищность.
Например чемпион Индикара Палоу(сегодня станет 2х кратным) скучнейший до невозможности, несмотря на зрелищность самой серии.
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Данил Ильинский
Ответ checker
Поздраляю Макса, самовоз самовозом, но не терять голову 10 гонок подряд это тоже дорого стоит.. сегодня поймал себя на мысли, что Макс мог раза три закрашить в первом повороте, атакуя Карлоса, но парень повзрослел..)
А какой смысл ему крашить, если у него тачка в гоночном темпе в разы сильнее и борьбы за титул нету?
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Иван Алейников
Феттелю уже плевать. У него киты сейчас на уме
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Дмитрий Дудников
Ответ Никита Никулин
У Феттеля такого самовоза не было
А у Хэма был?) Или знак вопроса - лишний?
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alex1382
Ответ Alexis 5715
Кому кроме болельщиков Тюльпана интересна сейчас Формула 1? Уже лет пять не смотрю и слава богу
но зашёл сюда, чтобы это сказать? Держи в курсе, на пару с Анжелой Лукапоповной
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alex1382
Ответ заблокированному пользователю
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забор, чё то ты совсем поплыл
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Сергей Евсеев
Сезон рекордов на все времена.
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alex1382
Макс просто монстр!
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Дмитрий Дудников
Ответ alex1382
и какая разница у них в машинах?
Номера разные)))
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Denis Fomin
Молодец! Отличный результат, гонка супер была!
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artembabich666
Идёт на вечный рекорд
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Klaus
надеюсь Макс выйграет все оставшиеся гонки и будет доминировать лет 10. шоколадник лопнет от зависти
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Philatelist79
Молодец Макс!!!
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United_LP
Заминка на 0.5 сек во время питстопа могло сыграть свою роль.
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Вячеслав Сауров
Ответ Фаррух Шукуров
Если честно, задолбало слушать гимн Нидерландов
Надо Максу российское гражданство оформить) флаг почти такой же)
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Sebastian Debussy
Красавчик что тут скажешь
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