  • Маттиа Бинотто о сезоне-2026: «Лучшей окажется команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать болид»
9

Бинотто назвал ключевые параметры для достижения успеха в 2026 году.

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» (команда проводит последний сезон под названием «Заубер») Маттиа Бинотто считает, что положение в расстановке сил на старте чемпионата следующего года не будет важным фактором в долгосрочной перспективе.

Бинотто уверен, что в условиях кардинальной смены технического регламента и изменений в конструкции аэродинамических элементов, шасси и силовой установки, команды будут очень быстро прогрессировать, находя новые эффективные технические решения, что будет сильно менять на расстановку сил.

«Не думаю, что будет правильно определять лучшие команды по тому, какими окажутся результаты на старте следующего сезона. Гораздо важнее будет то, как команды смогут реагировать на проблемы в дальнейшем.

Каким бы ни был уровень конкурентоспособности и скорости каждой из команд, на мой взгляд, в итоге лучшей окажется та команда, которая сможет эффективнее и быстрее других реагировать на ситуацию и развивать свой болид.

Ведь нас ждут значительные изменения как в аэродинамической, так и механической составляющей болидов. То есть речь о сочетании двух эффектов – работе силовой установки вместе с шасси и аэродинамикой.

Мы считаем, что параметры и переменные, которые раньше были важны в оценке производительности болида, уже завтра могут измениться. Поэтому мы полагаем, что при новом регламенте могут измениться параметры, которые будут играть наиболее важную роль в определении скорости болида.

И это означает, что все рабочие средства на базе, как и параметры для работы на симуляторе, для следующих болидов должны быть пересмотрены. Поскольку прежние основные параметры могут уже не быть столь важны, как сейчас», – рассказал Бинотто.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
