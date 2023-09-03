Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 2-ю гонку, Иваса прорвался с 15-го места на 2-е, Пуршер – 3-й, Вести сошел

Теги результаты АРТ Формула-2 ДАМС Трайдент Према Фредерик Вести Тео Пуршер Виктор Мартен Оливер Бермэн Аюму Иваса Авто

Пилот «Премы» Оливер Бермэн одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монце.

Аюму Иваса из «ДАМС» прорвался с 15-й стартовой позиции и отобрал второе место у обладателя поула и лидера сезона Тео Пуршера («АРТ»), гонщик «Виртуози» Джек Дуэн финишировал шестым.

Претендент на титул Фредерик Вести («Према») сошел после выдавливания со стороны Романа Штанека («Трайдент») и столкновения с барьерами, пилот «АРТ» Виктор Мартен – после поломки системы DRS. Всего до финиша не доехали семь спортсменов, заезд завершился за машиной безопасности.

Сход существенно осложнил борьбу Фредерика за титул перед заключительным этапом сезона в Абу-Даби, в то время как Иваса приблизился к второй строчке в личном зачете. Пуршер заработал 191 очко, Вести – 166, Иваса – 152, Дуэн – 138, Мартен – 131, Бермэн – 130.

Формула-2. Италия. Вести выиграл 1-ю гонку у Мартена, Пуршер – 4-й

Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kudim41
Как же у меня горит с этой гонки..!
Сколько же бестолковых пилотов на решетке!
Станаку всего 5 секунд за то, что чуть в стену не вогнал Вести.
Пуршер лакер страшный..! Его должны были съедать в конце, но появился кроуфорд со своим вылетом.+сохранил лучший круг, который Дуэн должен был отобрать.
Потом вопрос к дирекции: на кой ляд вы виртуальный пейскар поменяли на реальный, когда машину кроуфорда уже укатили с трассы?
Бедный Вести за 2 гран-при не по своей вине потерял 40-50 очков.
Не заслуживает такой Пуршер титула с 1 то победой.
А вообще за такие виляния в зоне торможения можно было бы и 5 секунд ему впаять!
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS89
Ответ Kudim41
Как же у меня горит с этой гонки..! Сколько же бестолковых пилотов на решетке! Станаку всего 5 секунд за то, что чуть в стену не вогнал Вести. Пуршер лакер страшный..! Его должны были съедать в конце, но появился кроуфорд со своим вылетом.+сохранил лучший круг, который Дуэн должен был отобрать. Потом вопрос к дирекции: на кой ляд вы виртуальный пейскар поменяли на реальный, когда машину кроуфорда уже укатили с трассы? Бедный Вести за 2 гран-при не по своей вине потерял 40-50 очков. Не заслуживает такой Пуршер титула с 1 то победой. А вообще за такие виляния в зоне торможения можно было бы и 5 секунд ему впаять!
Если вы болели за Вести, то сочувствую. Но Пуршер заслуженно идет в этом году к титулу. Стабильно набирать очки – признак зрелого пилота, а так же главная задача в этом спорте. Вы почему-то не вспоминаете глупый краш Вести в Бельгии еще до старта. Сегодня он мог не пытаться отыграть все на свете на первом круге и не идти до упора на этот обгон. Вести очень талантливый, но очень горячий и неосмотрительный. Все у него будет хорошо, но в следующем сезоне
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
voroninboris
гонка, конечно, забавная вышла. с одной стороны, ее почти не было, сколько было кругов под СК? точно не меньше половины, если не 2/3. с другой - когда была, экшна было много.
ФИА молодцы, что не сразу третий СК выпустили, а дали посмотреть за крутой борьбой после второго рестарта. Иваса красава! такой классный двойной обгон за 1 место, и потом как Пуршера обошел! жаль, что команда с питом подставила, но Берман, скорее всего, было недосягаем сегодня.
но конечно пит под СК, когда все едут по питлейну, это какой-то чит из разряда смены резины в Ф1 при красном флаге.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
checker
Фредерику можно только посочувствовать.. а так вся гонка сводится к описанию многочисленных крашей..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardi
Вести конечно, эпически слил титул. После Австрии казалось что титул в кармане, а потом случилась Бельгия, и теперь добивание в Монце, очень удивлюсь если он каким-то образом сможет выиграть титул в Абу-даби.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kudim41
Ответ MS89
Если вы болели за Вести, то сочувствую. Но Пуршер заслуженно идет в этом году к титулу. Стабильно набирать очки – признак зрелого пилота, а так же главная задача в этом спорте. Вы почему-то не вспоминаете глупый краш Вести в Бельгии еще до старта. Сегодня он мог не пытаться отыграть все на свете на первом круге и не идти до упора на этот обгон. Вести очень талантливый, но очень горячий и неосмотрительный. Все у него будет хорошо, но в следующем сезоне
Я не болею за Вести. Мне по душе Мартан.
Прошу заметить, что я не указывал на ошибки Пуршера по ходу сезона , а из там столько, что пальцев на руке не хватит.
Поэтому я и не написал про глупый вылет Вести в Бельгии до гонки.
А написал про потерю очков НЕ по вине пилота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS89
Ответ Kudim41
Я не болею за Вести. Мне по душе Мартан. Прошу заметить, что я не указывал на ошибки Пуршера по ходу сезона , а из там столько, что пальцев на руке не хватит. Поэтому я и не написал про глупый вылет Вести в Бельгии до гонки. А написал про потерю очков НЕ по вине пилота.
Ошибок у Пуршера, очевидно, меньше чем у всех остальных. Это отражает таблица. Что касается вины, то сегодня Вести перегорел и точно есть определенная степень его вины в вылете, если с холодной головой на это смотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий