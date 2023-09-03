Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 2-ю гонку, Иваса прорвался с 15-го места на 2-е, Пуршер – 3-й, Вести сошел

Пилот «Премы» Оливер Бермэн одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монце.

Аюму Иваса из « » прорвался с 15-й стартовой позиции и отобрал второе место у обладателя поула и лидера сезона («АРТ»), гонщик «Виртуози» Джек Дуэн финишировал шестым.

Претендент на титул Фредерик Вести (« ») сошел после выдавливания со стороны Романа Штанека (« ») и столкновения с барьерами, пилот «АРТ» Виктор Мартен – после поломки системы DRS. Всего до финиша не доехали семь спортсменов, заезд завершился за машиной безопасности.

Сход существенно осложнил борьбу Фредерика за титул перед заключительным этапом сезона в Абу-Даби, в то время как Иваса приблизился к второй строчке в личном зачете. Пуршер заработал 191 очко, Вести – 166, Иваса – 152, Дуэн – 138, Мартен – 131, Бермэн – 130.

Формула-2. Италия. Вести выиграл 1-ю гонку у Мартена, Пуршер – 4-й

Формула-2. Италия. Пуршер выиграл квалификацию, Вести – 8-й

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