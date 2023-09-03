Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 2-ю гонку, Иваса прорвался с 15-го места на 2-е, Пуршер – 3-й, Вести сошел
Пилот «Премы» Оливер Бермэн одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монце.
Аюму Иваса из «ДАМС» прорвался с 15-й стартовой позиции и отобрал второе место у обладателя поула и лидера сезона Тео Пуршера («АРТ»), гонщик «Виртуози» Джек Дуэн финишировал шестым.
Претендент на титул Фредерик Вести («Према») сошел после выдавливания со стороны Романа Штанека («Трайдент») и столкновения с барьерами, пилот «АРТ» Виктор Мартен – после поломки системы DRS. Всего до финиша не доехали семь спортсменов, заезд завершился за машиной безопасности.
Сход существенно осложнил борьбу Фредерика за титул перед заключительным этапом сезона в Абу-Даби, в то время как Иваса приблизился к второй строчке в личном зачете. Пуршер заработал 191 очко, Вести – 166, Иваса – 152, Дуэн – 138, Мартен – 131, Бермэн – 130.
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Сколько же бестолковых пилотов на решетке!
Станаку всего 5 секунд за то, что чуть в стену не вогнал Вести.
Пуршер лакер страшный..! Его должны были съедать в конце, но появился кроуфорд со своим вылетом.+сохранил лучший круг, который Дуэн должен был отобрать.
Потом вопрос к дирекции: на кой ляд вы виртуальный пейскар поменяли на реальный, когда машину кроуфорда уже укатили с трассы?
Бедный Вести за 2 гран-при не по своей вине потерял 40-50 очков.
Не заслуживает такой Пуршер титула с 1 то победой.
А вообще за такие виляния в зоне торможения можно было бы и 5 секунд ему впаять!
ФИА молодцы, что не сразу третий СК выпустили, а дали посмотреть за крутой борьбой после второго рестарта. Иваса красава! такой классный двойной обгон за 1 место, и потом как Пуршера обошел! жаль, что команда с питом подставила, но Берман, скорее всего, было недосягаем сегодня.
но конечно пит под СК, когда все едут по питлейну, это какой-то чит из разряда смены резины в Ф1 при красном флаге.
Прошу заметить, что я не указывал на ошибки Пуршера по ходу сезона , а из там столько, что пальцев на руке не хватит.
Поэтому я и не написал про глупый вылет Вести в Бельгии до гонки.
А написал про потерю очков НЕ по вине пилота.