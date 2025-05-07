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  • «Интер» в финале ЛЧ после мегаматча с «Барсой», «Трактор» сыграет с «Локомотивом» за Кубок Гагарина, сборная Ротенберга снова проиграла Беларуси, Тюрама обвинили в домашнем насилии и другие новости
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«Интер» в финале ЛЧ после мегаматча с «Барсой», «Трактор» сыграет с «Локомотивом» за Кубок Гагарина, сборная Ротенберга снова проиграла Беларуси, Тюрама обвинили в домашнем насилии и другие новости

1. «Интер» обыграл «Барселону» в фантастическом матче полуфинала Лиги чемпионов (4:3, 7:6 по сумме игр) и вышел в финал! «Нерадзурри» вели 2:0 после первого тайма благодаря голу Лаутаро и пенальти Чалханоглу, пропустили три гола во втором тайме (одним из них Рафинья повторил рекорд Роналду), но перевели матч в экстра-таймы после первого гола 37-летнего Ачерби в еврокубках. В дополнительных таймах победу «Интеру» принес Фраттези. А лучшим игроком был признан Зоммер с 7 сэйвами.

«Интер» во 2-й раз за три года вышел в финал ЛЧ, где сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом», а «Барселона» не доходит до решающей стадии 10 лет. Еще у «блауграны» сорвался квадрупл.

2. «Трактор» выиграл полуфинальную серию плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (4-1), обыграв «Динамо» в пятом матче – 4:3. В финале Кубка Гагарина челябинцы сыграют с «Локомотивом» – а это значит, что у трофея будет новый обладатель. После игры раздевалку «Трактора» посетил воспитанник клуба Евгений Кузнецов.

3. Кубок Стэнли. «Вашингтон» начал серию второго раунда с «Каролиной» с поражения (1:2 ОТ) при всего 14 бросках в створ (худший результат клуба в плей-офф XXI веке). Орлов ассистировал при победной шайбе «Харрикейнс», Овечкин и Свечников остались без очков. «Эдмонтон» обыграл «Вегас» (4:2) в первом матче серии, забив 3 безответных гола в третьем периоде. 

4. Плей-офф НБА. 48 очков от Митчелла не хватило «Кливленду» против «Индианы» (0-2 в серии), Халибертон принес победу «Пэйсерс» трехочковым за 1,1 секунды

Кенни Эткинсон был признан тренером года в НБА.

5. «Россия 25» снова проиграла Беларуси в рамках Лига Ставок Тура сборной – 1:3. Это третье подряд поражение сборной Романа Ротенберга от белорусской команды. Сезон у тренера СКА и «Россия 25» получается не особо удачным.

После игры Ротенберг жаловался на судей («рефери позволяет ломать руки и ноги игрокам сборной России»), сетовал на проблемы с составом («лидеры пробуют себя в НХЛ, играют в Кубке Гагарина») и рассказывал о мечтах («победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране золото»).

6. Арсений Грицюк подписал контракт новичка с «Нью-Джерси» на год. У форварда 44 очка в 49 матчах регулярки за СКА.

7. Перед матчем Лиги чемпионов бывшая девушка Тюрама обвинила его в домашнем насилии в мае 2022-го. Инфлюенсер и порноактриса Лэвиш рассказала, что форвард «Интера» принуждал ее к сексу и запер в доме, отобрав паспорт.

8. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА обыграл УНИКС в 1-м матче серии (67:56).

9. Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его работа в России не закончена. Главный фанат испанца Александр Мостовой тут же отреагировал: «Если Абаскаль вернется, надо приостановить РПЛ! Ладно бы футбольный человек, но они еще и нефутбольные. Кошмар!»

10. Появилась информация, что РФС и CBF обсуждают проведение товарищеского матча России и Бразилии осенью 2025 года, а договоренности пока нет из-за высокой стоимости – более 1,5 млн евро. В Бразильской конфедерации футбола опровергли факт переговоров.

11. Фигуристка Валерия Лукашова, ушедшая из группы Этери Тутберидзе, будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской на «Навка арене».

12. Николич, Мусаев, Семак, Осинькин и Рахимов – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в апреле.

13. Трансферные новости. «Краснодар» ведет переговоры о переходе Хлусевича из «Спартака» и хочет купить Осипенко и Комличенко у «Ростова». Виртц хочет перейти в «Баварию», а не в «Реал» или «Ман Сити». Хавбек «Байера» сообщил об этом Алонсо, утверждает Bild.

14. На биатлонном стадионе в Златоусте обрушились плиты ограждения стрельбища.

15. Денис Глушаков не попрощался с уволенным главным тренером СКА Виталием Миллером. Экс-игрок «Спартака» отреагировал на уход тренера из клуба Winline Медиалиги: «Когда Станковича будут увольнять из «Спартака», скажите, что я и этого тренера убрал».

Цитаты дня.

Флик про 3:4 с «Интером»: «Разочарован, но не игрой. Не хочу слишком много говорить про судью, но каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника»

Роман Ротенберг: «Программа «Красная Машина Юниор» признана на мировом уровне как номер один. Лучше, чем в США и Канаде»

Александер Чеферин: «Итальянская футбольная инфраструктура – позор. Среди крупных стран самая худшая. Пришло время действовать, поскольку ситуация ужасная»

Трамп об Овечкине: «Большой, крепкий орешек, побил рекорд Гретцки. Отличный парень»

Артета про трофеи: «Ливерпуль» стал чемпионом, набрав меньше очков, чем «Арсенал» в предыдущие два сезона. У нас было бы уже два титула. Но важно оказаться в нужное время в нужном месте»

Владимир Алекно: «Я разговариваю на ненормативной лексике, когда это необходимо. После Олимпиады Путин сделал мне замечание»

Черданцев выложил фото поврежденного стекла своей машины: «Говорят, что 99% кто-то из травмата или дробью шмальнул. Хорошо, что езжу с закрытыми окнами и стекло двойное»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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