У «Арсенала» 5 побед подряд на старте ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда «канониры» единственный раз вышли в финал

У «Арсенала» 5 побед на старте ЛЧ впервые с сезона-2005/06.

«Арсенал» впервые за 20 лет выиграл первые пять матчей Лиги чемпионов.

Сегодня команда Микеля Артеты победила «Баварию» (3:1) в 5-м туре общего этапа соревнования.

5 побед в первых 5 матчах ЛЧ «канониры» одержали впервые с сезона-2005/06. Тогда клуб единственный раз вышел в финал турнира, но уступил «Барселоне» (1:2).

Также «Арсенал » стал единственной командой со стопроцентным результатом в нынешнем розыгрыше ЛЧ.