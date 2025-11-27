У «Арсенала» 5 побед подряд на старте ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда «канониры» единственный раз вышли в финал
У «Арсенала» 5 побед на старте ЛЧ впервые с сезона-2005/06.
«Арсенал» впервые за 20 лет выиграл первые пять матчей Лиги чемпионов.
Сегодня команда Микеля Артеты победила «Баварию» (3:1) в 5-м туре общего этапа соревнования.
5 побед в первых 5 матчах ЛЧ «канониры» одержали впервые с сезона-2005/06. Тогда клуб единственный раз вышел в финал турнира, но уступил «Барселоне» (1:2).
Также «Арсенал» стал единственной командой со стопроцентным результатом в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
