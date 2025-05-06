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Роман Ротенберг: «Программа «Красная Машина Юниор» признана на мировом уровне как номер один. Лучше, чем в США и Канаде»

Роман Ротенберг заявил, что программа развития хоккея в России лучше, чем в США и Канаде.

Главный тренер сборной «России 25» высказался о совместной тренировке «Красной Машины Юниор» с молодыми хоккеистами из «Барыса».

«Мы не первый раз это делаем. Уже третий год по данному плану работаем. В нашем деле очень важен обмен опытом. И для детей полезно, воспитанников «Барыса», которые в будущем будут представлять свою страну.

К сожалению, сам не смог с ними потренироваться из-за плотного графика. Однако, мы пообщались, и детишки очень счастливы. Выражаю благодарность руководителю Федерации хоккея Казахстана, Аскару Узакпаевичу Мамину за помощь в организации. Такие мероприятия проведем в рамках тура еще в Тольятти и Минске. Это очень важно для развития детей, обмен опытом.

Наша программа развития хоккея «Красная Машина Юниор» признана на мировом уровне как номер один. Лучше, чем в США, лучше, чем в Канаде. Мы ее долго прорабатывали и готовили. Собрали все лучшее.
 
Так, из Канады приехал парень, который работает в программе уже пятый год. Он также делился упражнениями. Думаю, дети получили заряд и упражнения мирового уровня. Это им даст возможность для развития», – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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